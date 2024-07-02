北漂兒報案尋母 台南媽衝警所罵人：手機忘充電啦！

警方先找到邱母的機車，並在機車上留了字條。（民眾提供）

2024/07/02 23:16

〔記者王捷／台南報導〕青春專案首日，南警二分局查獲毒品、車手、公共危險及通緝等案件，還有件「失蹤案」一度讓警方很緊張，一名邱姓男子在北部報案，聲稱60多歲的母親「渺無音訊」，二分局博愛所找到邱婦的機車、留了字條，邱婦看到字條立刻衝到警所，打電話罵兒子說，只是手機三天沒充電，是報什麼案？讓警方鬆一口氣。

據了解，邱男報案時指出，前陣子看新聞報導台南連幾天暴雨，打電話給母親一開始有撥通但都沒回，過了一兩天後再打手機就關機了，他無法聯絡上母親，由於無法抽空回台南，因此在北部的派出所報案尋人。

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博愛所獲報後，發現邱婦的機車出現在轄區的郵局，一開始警方覺得找到人了，但所長梁植森覺得，騎車的不一定是本人，而且當下也無法連絡上邱婦，所以先在車上留了字條，請邱婦看到後前往派出所，不久邱婦果真跑到警所，自稱她剛去訪友，下午回來才看到機車上有字條，並道歉表示麻煩到警方。

原來，邱婦平常不習慣使用手機，常常手機沒在身邊，有時候常會漏接兒子的電話，也被兒子念過好幾次，只是沒想到兒子竟然會保案，隨後她立刻向邱男聯絡，自稱只是手機沒充電三天而已，有什麼好報案的？警方得知母子倆都沒有衝突後，才鬆了一口氣。

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