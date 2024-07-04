前台灣拳王 淪竹聯詐團監控手

左圖︰警方荷槍實彈，將曾是拳擊國手的鍾俊安團團圍住，他在睡夢中落網。 （記者陸運鋒翻攝） 右圖︰警方逮捕竹聯幫龍堂士林分會成員陳紘賓。（記者陸運鋒翻攝） 中圖︰警方逮捕賴嫌，並查扣毒品咖啡包200包。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/04 05:30

設局假投資詐婦400萬 逮龍堂分子等5人

〔記者陸運鋒／新北報導〕桃園市一名婦人掉入假投資詐騙集團陷阱，被騙四百萬元，警方追查發現該詐團核心有竹聯幫分子參與，前往抄查詐團兩處據點時，逮捕擔任詐團「監控手」的竹聯幫龍堂士林分會成員陳紘賓等五人，其中綽號「空安」的鍾俊安是前拳擊國手，曾在國內穩坐多年五十七公斤級的拳王寶座，現淪為詐團一員，令人不勝唏噓。

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鍾俊安受傷 染毒癮走歧途

據了解，四十一歲鍾嫌不僅曾是台灣五十七公斤級拳王，也多次入選代表隊參與國際賽事，曾獲釜山亞運第五名、二○○四年勇奪印尼總統盃冠軍、二○○六年杜哈亞運第五名，後來在一場拳賽中遭對手重擊後腦勺，導致左眼視力幾乎失明，此後只能受聘教拳，無法再上場，接著又染上毒癮，走上歧途。

新北市警永和分局調查，六十五歲陳姓婦人在臉書見假冒名人「陳文茜」指導股票操作的投資廣告，點擊連結後加入LINE群組，對方教導下載、操作「72pro app」投資；陳婦今年三月前往銀行匯款四百萬元到詐團人頭帳戶，五月中旬獲利後想出金了結，對方要求繳交保證金，且投資APP帳戶被鎖住，驚覺上當而報案。

警方專案小組先凍結陳婦遭詐所得，持續擴大追查金流，發現陳、鍾等人，在該詐團負責控制提供銀行帳戶的人頭，而詐團在大台北地區有兩處據點拘禁人頭；警方上週見時機成熟，兵分多路前往相關據點抄查，將陳、鍾等五名嫌犯拘提到案。

警方指出，現場查扣手機六支及毒品咖啡兩百包等證物，警詢後依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，擴大追查詐團其他共犯中。

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