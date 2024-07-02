海上看花火船艇競速造浪 小丑魚乘客財損報警處理

小丑魚半潛艇因遊艇造浪，乘客財物受到損失。（民眾提供）

2024/07/02 23:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節，7月份進入第二階段，每週二施放1場次，今（2）日晚間觀音亭現場湧入10000人，海上出港65航次、旅客3539人，但花火施放完畢後，又傳出海上船艇競速飆回港口，再度因造浪衍生枝節，小丑魚半潛艇乘客手機被湧浪海水噴濺，緊急駛入亞果遊艇碼頭向警方報案。

根據了解，今日晚間7月首場花火升空，因暑假開始，陸上湧入近萬人進入馬公觀音亭園區，海上看花火船隻則有明顯減少，也許是船隻不再密密麻麻，活動結束後，再度有快艇在黑夜海面上高速行駛，雖未發生擦撞意外，但飆速帶來的造浪，卻導致鄰近船隻慘遭水吻，尤其是半潛艇，四周沒有船艙阻隔，湧入的海水直接噴進甲板，讓甲板上乘客變成落湯雞。

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小丑魚半潛艇因其他遊艇造浪，帶有鹽分的海水潑的全船乘客滿身濕黏，苦不堪言，更慘的是乘客攜帶手機，因海水滲入不堪使用，導致乘客有財物受損，船長當機立斷，將船隻就近駛往亞果遊艇碼頭，立即向安檢所報案，現在由啟明派出所處理中。

由於海上看花火船隻越來越多，不僅相互卡位，更常因飆速返港，衍生不少意外，這幾年陸續發生沉船、造浪糾紛等，再不適度管理規劃，未來恐將造成人命傷亡，相關單位應未雨綢繆，不要等到重大意外發生，再來進行事後檢討，已經於事無補。

安檢人員據報後，前往小丑魚半潛艇查看情形。（民眾提供）

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