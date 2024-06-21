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蘋果手機歷險記 澎湖遊客吉貝戲水手機遺失1週後尋回

日前一群年輕人前往吉貝玩水上活動，手機不慎掉落海中。（民眾提供）

日前一群年輕人前往吉貝玩水上活動，手機不慎掉落海中。（民眾提供）

2024/06/21 11:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日前組團抵澎欣賞花火節美景的年輕人，前往北海吉貝島玩水上活動，因教練操船動作過於激烈，導致成員被甩入海中，其中1人蘋果手機隨之落海失蹤遍尋不著，失主放棄返台重辦手機，但友人代為向神明祈求，加上業者不放棄搜尋，一週後奇蹟尋回物歸原主。

根據了解，這群年輕人是6月9至11日到澎湖旅遊，除了欣賞一生必看的澎湖國際海上花火節之外，最主要是參加水上活動，10號前往吉貝島，下午在島上玩水時，因教練駕駛太激烈，把成員甩入海中，其中1人蘋果手機掉入海中，失主當下就放棄搜尋，2小時後回澎湖本島，立即就去買一支新的手機。

上週回台灣後，失主的朋友出差順便去新莊大眾廟拜拜 ，還特別問了一下是哪個神明專精找物，上香祈求神明保佑，儘早尋回手機，回台後持續與業者聯絡，得到都是沒找到的消息，並頻頻抱歉，失主也早就放棄，認為這是大海撈針，但因多年前失主朋友曾有幫被偷手機朋友找回過，因此這次也沒放棄 。

皇天不負苦心人，事隔一週之後，失主的朋友突然接到業者電話，指稱在退潮之際辛勤尋找，終於拾獲手機，一時之間剛睡醒的朋友，搞不清楚是幻想還是現實，因為返台之後一閉眼腦海就想像水中畫面，盼望手機趕快吹到沙灘上去，感謝吉貝島海之旅業者鍥而不捨的搜尋，才能讓其友人手機珍貴資料得以尋回。

一週後掉落海中蘋果手機，奇蹟式回到失主手上。（民眾提供）

一週後掉落海中蘋果手機，奇蹟式回到失主手上。（民眾提供）

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