澎湖花火節望安離島場 花宅重要聚落成焦點

望安花宅重要聚落區，配合花火節推出遊程。（蒔憶創意設計工坊提供）

2024/06/16 16:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖花火節第2場離島場，望安花火節昨（15）日施放，今年由蒔憶創意設計工坊承辦澎湖縣文化局的「重要聚落望安花宅歷史生活展示計畫」，配合花火節辦理花宅行銷推廣團活動，約40人參加，特別規劃望安花火行程，包括花宅藝文巡禮、海上釣小管、看花火，讓遊客體驗花宅及海上生活的感覺。

蒔憶創意設計工坊總監李芊蒔表示，今年推廣花宅（中社村）計畫，邀請藝術教育終身成就獎得主陳景容教授到望安花宅展出時的佈展及一系列的推廣活動都用盡心思。今年以藝術為主題，推廣花宅為主軸，希望讓更多人知道望安有這麼美的地方，所以帶遊客進到花宅來是最直接的推廣方式，並讓參與志工解說培訓的在地導遊做詳細的展間導覽，也讓所有外來遊客可以看到澎湖在地藝術家作品及花宅當地的美。

請繼續往下閱讀...

今年花宅開放文化局已修復好4間古厝做為展間參觀，第1間攝影展示館目前展出作品有呂水上老師及張詠捷老師的作品，2位老師都是澎湖在地人；第2間生活展館就像是一般住家純樸生活的感覺；第3間視覺藝術展館呈現著現年高齡92歲的陳景容老師在過去約50年前來到花宅所繪出的景象；第4間影音視聽展館需預約才可參觀。

花宅巡禮中，承辦單位還請店家準備望安當地爆米花球給參加遊客，整個體驗行程除了花宅看展、望安觀光外，有吃有玩還可以海上看花火，此次活動也在望安花火節施放中圓滿成功。

澎湖海上花火節，第二場離島場移師望安舉行。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法