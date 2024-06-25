癌友家庭納入照護 7醫院試辦／鎖定初次罹癌一年內個案 由醫療團隊介入提供所需支持

國健署今年起推出「以癌友家庭為中心之照護模式」，目前初步鎖定初次罹癌一年內個案家庭，由7家醫院試辦。（記者林惠琴攝）

2024/06/25 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國內一年新增十二萬名癌症病人，衛福部國健署今年起將抗癌戰線從「個人」延伸至「家庭」，推出「以癌友家庭為中心之照護模式」，以醫療機構為中心，提供癌友家庭連結社區資源評估及輔導，目前初步鎖定初次罹癌一年內個案家庭，由七家醫院試辦。

5年存活率62％ 轉為慢性病化

國健署長吳昭軍表示，國內癌友五年存活率從二○○五至二○○九年的五十．二％，成長至二○一七至二○二一年的六十二．一％，顯示癌症防治成效提升，癌友與癌症共存時間延長，逐漸轉為「慢性病化的照顧」，人數也持續增加，因此照顧模式要提供更完整的面向。

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吳昭軍指出，罹癌者會造成家庭問題，如何讓癌友面對治療過程、經濟負擔、繼續治療，以及適應日常生活的改變與重回職場的調適等，都是持續抗癌的動力與關鍵因素。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，從癌友服務發現，癌友確診時的年齡、家庭角色及地位等，會造成病人及其家屬心理上不同的影響，此時心理介入及支持相當重要，尤其對初次罹癌個案可加強評估與介入，進而發展出「以癌友家庭為中心之照護模式」。

林莉茹說明，初步鎖定初次罹癌一年內的癌友家庭，以醫療機構為中心，由心理師、社工、相關醫療人員及個案管理師等組成醫療團隊，經由門診、住院、社區等多場域介入，增進癌友心理健康，並對其家庭一併納入評估與照護，連結社區資源評估及輔導模式，提供各項所需支持。

依癌別、醫院特性發展照護模式

林莉茹指出，主要以不同癌症類別、不同醫院特性發展照護模式，像有些醫院開設癌友家人支持性團體，若心理師互動評估家屬有個別需要，就會提供諮商，或以初次罹癌及正在化療常見問題、壓力及情緒反應為主軸，設計團體主題討論，透過專業人員或家屬之間彼此分享照護經驗，降低焦慮感受。

國健署今年補助七家醫院試辦，涵蓋北、中、南、東，包含馬偕醫院提供乳癌、頭頸癌、大腸癌、婦癌、肺癌；亞東醫院、光田綜合醫院提供頭頸癌；羅東博愛醫院提供頭頸癌、肺癌、乳癌；彰化基督教醫院提供頭頸癌、乳癌；高雄榮總提供頭頸癌、乳癌、婦癌；以及成大醫院提供兒童癌症等病人相關照護；每家醫院經費一百萬元。

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