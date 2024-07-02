台南市第1季交通事故整體死亡減少人數 全國第1

台南市改善交通路口措施，期能降低車禍事故發生機率。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/02 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部公布今年1至4月最新交通事故資料，與去年同期相比，其中在30日內死亡人數以台南市減少最多，共減少18人。台台南市長黃偉哲說，改善交通安全責無旁貸。

台南市交通局說，台南市在18至24歲死亡事故下降13人（-81.3％）、機車死亡事故下降8人（-12.1％），酒駕死亡人數減少9人，其餘交通事故上整體而言，台南也都呈現下降趨勢。

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市長黃偉哲說，台南市幅員遼闊，道路長度是全國第1，要改善交通安全有不少難處，舊城區交通受限原先道路規劃，在路幅較窄、車輛與行人使用空間不足的條件下，市府團隊仍想方設法創造順暢交通及友善行人的環境，除使用AI智慧調配號誌、智慧停車系統以改善道路車流順暢，在改善行人用路空間上，也積極利用行人專用時相、行人穿越道退縮、淨空騎樓等方法，盡量讓行人保有安全、舒適的行動空間。

另外在非都市地區，黃偉哲說，要盡可能的改善道路平整、路口設計，並設計安全合理的交通號誌或標線，讓民眾有所依循，而在偏遠地區更藉由小黃公車，讓民眾也能享有便捷的大眾運輸服務，同時市府也積極改善學童的通學環境，期盼讓學童有安全的通學環境，也讓家長更安心。

台南市交通局說，為達成以人為本、人與車相容共享、安全便利目標，市府也會持續與交通部、內政部等單位共同合作，加速完成行人交通安全設施的改善，設計符合用路人需要的交通設施，營造安全順暢的用路環境，讓民眾能便捷用路、出入平安。

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