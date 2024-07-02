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7/2 大樂透、今彩539頭獎都摃龜 端午加碼1人抱走百萬

今晚（7月2日）開獎的第113000066期大樂透、第113000158期今彩539頭獎都摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

今晚（7月2日）開獎的第113000066期大樂透、第113000158期今彩539頭獎都摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/07/02 22:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月2日）開獎的第113000066期大樂透、第113000158期今彩539頭獎都摃龜；端午加開100萬獎項開出1組，單注中獎，獎金100萬元。

第113000066期大樂透中獎號碼「01、33、38、39、41、45，特別號：46」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，每注可得214萬6481元；參獎共27注中獎，每注可得8萬5614元；肆獎共78注中獎，每注可得1萬9051元；伍獎共1775注中獎，每注可得2000元；陸獎共2321注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4032注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4128注中獎，每注可得400元。

第113000066期49樂合彩中獎號碼為「01、33、38、39、41、45」，四合7注中獎，每注可得20萬元；三合共164注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3627注中獎，每注可得1250元。

第113000158期今彩539中獎號碼為「03、15、16、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎共6636注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1453注中獎，每注可得50元。

第113000158期39樂合彩中獎號碼為「03、15、16、20、22」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共278注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0503注中獎，每注可得1125元。

第113000158期3星彩中獎號碼為「052」，壹獎共54注中獎，每注可得5000元。

第113000158期4星彩中獎號碼為「0281」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

第113000066期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數為1注，尚餘11組未開出，將於下期（7月5日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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