通緝犯遇警查緝太慌張 跳窗逃不慎墜樓身亡

鄭男疑似逃逸失足，跌落社區停車場，被發現時生命跡象微弱。（記者吳昇儒翻攝）

2024/07/02 22:13

〔記者吳昇儒／新北報導〕39歲鄭姓毒品通緝犯前日凌晨與楊、周姓友人一同搭車前往新北市汐止區東勢街201巷某社區房內。民眾認為3人形跡可疑，便通報警方前往查看。未料，警方今日下午1時許，與社區保全前往該屋按門鈴時，鄭男疑似擔心被警方逮捕，竟跳窗逃逸，不慎跌落地面。住戶趕緊通報保全，請救護車將鄭男送往醫院搶救，但於晚間傷重不治。

警方調查，鄭姓死者目前因涉及毒品案件，遭到台中地檢署發布通緝中，疑因擔心被逮，才會冒險逃逸；且調閱監視器發現，鄭男於上個月底搭乘楊姓友人租賃的車輛到該屋內，隨即通知楊男到案說明。

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據悉，楊男向警方表示，上個月30日載著鄭男與周姓友人一同到該屋吸食毒品，下午聽見警方按門鈴時，3人趕緊從2樓窗戶逃出，沒想到鄭男在逃逸過程中失足，跌落社區停車場，被住戶發現。

救護人員獲報抵達現場時，發現鄭男肢體變形，生命跡象微弱，送往三軍總醫院搶救4個多小時，仍未救回一命，於傍晚5時32分宣告不治。

警方則於3人搭乘的租賃車及鄭男隨身包內發現有K他命殘渣及吸食工具，隨即將證物查扣，後續將依違反毒品危害條例移請士林地檢署偵辦。另聯繫鄭男家屬前來製作筆錄，並依相驗程序辦理報請士林地檢署相驗。

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鄭男從高處跌落，送醫搶救後不治身亡。（記者吳昇儒翻攝）

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