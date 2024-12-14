青瓦台詛咒？入獄、輕生、彈劾...... 南韓歷任總統多數沒有好下場

南韓前總統府青瓦台。（歐新社資料照）

2024/12/14 18:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會今通過彈劾第20任總統尹錫悅，讓「青瓦台詛咒」重新受到關注，歷任總統下場都相當悲慘，包括被暗殺、推翻、輕生、入獄，彈劾等等。

據了解，南韓首位總統李承晚，從1948年至1960年共連當3任，在1960年大選時因涉嫌作票引發四·一九運動，倉皇下台後流亡美國夏威夷，1965年以90歲高齡去世。

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李承晚出逃後，由尹潽善當選第4任總統，但在韓國社會風雨飄搖之下，隨即遭軍事強人朴正熙奪權，尹潽善後續成為在野抵抗強權的代表人物，1990年在家中因病過世，享耆壽93歲，雖然任內遭到政變，但無疑是韓國總統中極少數卸任後能夠安養天年的。

獨裁者朴正熙（朴槿惠父親）從1961年掌權、1963年當選第5任總統之後，一直執政到第9任總統，但在1979年10月26日總統任內遭到暗殺身亡。

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朴正熙死後，由總理崔圭夏代理職務，並當選第10任總統，但1979年底南韓國軍保安司令全斗煥發動雙十二政變，崔圭夏被迫卸任，南韓民主化後，崔圭夏經常參與現任總統邀請前總統出席的場合，2006年10月22日在家中昏迷後去世，享壽87歲。

全斗煥於1980年當選第11任總統後實施獨裁統治，不過，在1988年2月24日第12任總統任內．南韓爆發民主運動迫使全斗煥下台，後續他因光州事件涉及殘酷鎮壓被判死刑，後續改判無期徒刑又被赦免，2021年11月23日在家中以90歲的高齡病逝。

南韓民主化後的第13任總統盧泰愚，卸任後因數千億韓元秘密資金被判無期徒刑，後續改為17年有期徒刑，1997年被當時的總統金泳三赦免，2021年10月26日在醫院以89歲的年齡去世。

第14任總統金泳三被稱為韓國反腐教父，然而他的次子因貪腐案遭到判刑入獄，影響到了他的威望，卸任後生活低調，2015年11月22日因病在醫院過世，享壽86歲。

第15任總統金大中於2000年獲得諾貝爾和平獎，雖然個人任內和卸任後都沒什麼醜聞，但他的3個兒子全因受賄被判刑，金大中為此多次向國民道歉，2009年8月18日他因病在醫院去世，享壽85歲。

第16任總統盧武鉉僅高職畢業，是南韓學歷最低的總統，其從草根逆襲的經歷被人稱為「平民總統」，但在執政期間貧富差距擴大，支持率創下史上最低，而且還遭到國會彈劾通過，但憲法法院裁定不實施，卸任後受夫人、兄弟、兒子的弊案纏身，於2009年5月23日62歲時輕生。

第17任總統李明博，就職前曾是現代集團社長，又被稱為「CEO總統」，但他卸任後因受賄、濫權等罪嫌被捕，判處17年有期徒刑．2022年獲特赦出獄。

第18任總統朴槿惠，為獨裁者朴正熙之女，是南韓史上首位女總統，但她因閨密崔順實干政案遭到國會彈劾，後續經憲法法院裁定通過，成為韓國史上首位被彈劾下台的總統，後續遭判刑入獄，2021年12月24日獲時任總統的文在寅赦免。

第19任總統文在寅，在朴槿惠下台後挾帶極大民意當選，但在卸任後傳出弊案，其女兒文多惠前夫徐男曾擔任泰國易斯達航空，文在寅被懷疑存在利益交換關係，且文多惠後來涉嫌酒駕對外道歉。

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南韓國會今天通過尹錫悅彈劾案，讓「青瓦台詛咒」重新受到關注。（法新社）

朴槿惠是南韓史上首位女總統，但她因閨密崔順實干政案遭到國會彈劾，後續經憲法法院裁定通過，成為韓國史上首位被彈劾下台的總統。（歐新社）

前南韓總統盧武鉉以自殺方式結束一生。（截自維基百科）

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