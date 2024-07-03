約學嫂散心變「車震」！海巡上尉當小王挨告慘了

海巡李姓上尉被其同單位學長指控挑撥其與妻子關係以及偷情。（情境照）

2024/07/03 07:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市海巡李姓上尉被其學長指控，與妻子暗通款曲，李常在他們夫妻吵架時挑撥離間，還相約在外車震開房，憤而向單位舉報，並怒告求償，李因而提前退役，並被法院判賠38萬元確定。

判決指出，被告李男為海巡上尉與前期學長在同一單位服務，兩人有一定程度的交情，李前年1月起透過IG結識學嫂，未料，學長夫妻關係出現矛盾時，學嫂常會在IG發文抱怨紓發情緒，讓李男有機可乘。

請繼續往下閱讀...

2022年5月18日深夜，李得知學長要上台北考試，開車主動約剛吵完架的學嫂出來散散心，還說，要告訴她「學長在外面所不知道的事」，兩人到旗山孔廟前的停車場，李藉安慰進而擁抱、撫摸，還對學嫂告白，「已喜歡妳很久了」，兩人一時意亂情迷進而發生關係。

接續於同年5月23日至6月9日凌晨，兩人陸續在汽車旅館、租屋等處約會或過夜，共發生3次性行為，原告妻坦言，得知丈夫都出軌後，自己的身體已經不重要了！

學長得知學弟搞上他的妻子，憤而向單位舉報調查，李在悔過書中坦承一切，在面對學長質問「你覺得這樣對我說得過去嗎？」他回：「說不過去，真的說不過去！」

橋頭簡易庭審理時，李辯稱，兩造間的錄音及悔過書都是為了讓原告不再追究之下所為的不實言論，他只是在幫忙協調學長夫妻間的糾紛，沒有先告知學長而已，且與原告在服務位有上下隸屬關係，悔過書礙於壓力做出不實陳述。

但法官仍認為不足採，斟酌兩造之身分、地位、經濟能力判被告賠償原告38萬元，橋頭地院二審駁回被告上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法