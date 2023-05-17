未禮讓行人過斑馬線 駕駛提告抗罰仍吞敗

一名駕駛未禮讓行人而挨罰，雖提告主張無法看出行人想過斑馬線、員警也無法判斷車輛距離斑馬線少於3公尺；但士院指裁罰沒有問題，判他敗訴。示意圖。（資料照）

2023/05/17 11:40

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名駕駛未禮讓行人挨罰，然而他強調當下綠燈亮約5秒，卻無法看出行人想通過斑馬線，且現場員警所處位置應無法判斷車輛是否距離斑馬線少於3公尺，請求撤罰；士林地院審結認定裁罰沒有問題，判他敗訴，可上訴。

這起未禮讓行人的案件，發生在去年12月23日下午1時許，當時駕駛行經北市內湖區舊宗路一段與新湖二路口，因右轉時未暫停讓行人優先通過，被員警攔停舉發，後由台北市交通事件裁決所對他裁罰。

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駕駛認為，當下行人在馬路旁等待，且路燈亮約5秒，他無法看出行人想通過斑馬線，後來行人在他的視線正右方才邁出步伐；另一方面，員警所在位置應無法判斷他是否距離斑馬線少於3公尺，主張撤銷這筆錯誤罰單。

交裁所解釋，根據採證影像可知，行人在綠燈後從路邊向前行，駕駛的汽車也於綠燈亮起時，立刻開啟右側方向燈逕自右轉，並未停等查看路況或讓行人先行，且車輛右轉時，車身與行人的距離不足3公尺。

交裁所再依採證影像指駕駛並不像他自稱有先停等5秒觀察行人，純屬他矯飾之詞，所以對他裁罰沒有問題。

士院說明，道路交通管理處罰條例明文規定，汽車駕駛人轉彎時，若未暫停讓行人優先通行可開罰，經當庭勘驗員警隨身密錄器及汽車行車記錄器，可知駕駛右轉時，確實未停等、禮讓行人優先通過。

何況，行人進入第一個枕木紋時，駕駛雖慢慢右轉彎，距離行人卻僅1至2個枕木紋，遠低於3公尺的基準，即便駕駛並非故意，也難逃過失責任，士院因此認定交裁所裁罰沒有問題，判他敗訴。

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