為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    未禮讓行人過斑馬線 駕駛提告抗罰仍吞敗

    一名駕駛未禮讓行人而挨罰，雖提告主張無法看出行人想過斑馬線、員警也無法判斷車輛距離斑馬線少於3公尺；但士院指裁罰沒有問題，判他敗訴。示意圖。（資料照）

    一名駕駛未禮讓行人而挨罰，雖提告主張無法看出行人想過斑馬線、員警也無法判斷車輛距離斑馬線少於3公尺；但士院指裁罰沒有問題，判他敗訴。示意圖。（資料照）

    2023/05/17 11:40

    〔記者溫于德／台北報導〕北市一名駕駛未禮讓行人挨罰，然而他強調當下綠燈亮約5秒，卻無法看出行人想通過斑馬線，且現場員警所處位置應無法判斷車輛是否距離斑馬線少於3公尺，請求撤罰；士林地院審結認定裁罰沒有問題，判他敗訴，可上訴。

    這起未禮讓行人的案件，發生在去年12月23日下午1時許，當時駕駛行經北市內湖區舊宗路一段與新湖二路口，因右轉時未暫停讓行人優先通過，被員警攔停舉發，後由台北市交通事件裁決所對他裁罰。

    駕駛認為，當下行人在馬路旁等待，且路燈亮約5秒，他無法看出行人想通過斑馬線，後來行人在他的視線正右方才邁出步伐；另一方面，員警所在位置應無法判斷他是否距離斑馬線少於3公尺，主張撤銷這筆錯誤罰單。

    交裁所解釋，根據採證影像可知，行人在綠燈後從路邊向前行，駕駛的汽車也於綠燈亮起時，立刻開啟右側方向燈逕自右轉，並未停等查看路況或讓行人先行，且車輛右轉時，車身與行人的距離不足3公尺。

    交裁所再依採證影像指駕駛並不像他自稱有先停等5秒觀察行人，純屬他矯飾之詞，所以對他裁罰沒有問題。

    士院說明，道路交通管理處罰條例明文規定，汽車駕駛人轉彎時，若未暫停讓行人優先通行可開罰，經當庭勘驗員警隨身密錄器及汽車行車記錄器，可知駕駛右轉時，確實未停等、禮讓行人優先通過。

    何況，行人進入第一個枕木紋時，駕駛雖慢慢右轉彎，距離行人卻僅1至2個枕木紋，遠低於3公尺的基準，即便駕駛並非故意，也難逃過失責任，士院因此認定交裁所裁罰沒有問題，判他敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    行人地獄！女童等52秒無法過馬路 逾40部汽機車無視斑馬線
    2023/05/17 10:15

    行人地獄！女童等52秒無法過馬路 逾40部汽機車無視斑馬線
    男走斑馬線遭轎車撞飛未究責 警收檢舉片將開罰
    2023/05/16 18:55

    男走斑馬線遭轎車撞飛未究責 警收檢舉片將開罰

    店面強勢回歸！投資人佈局時機到
    未禮讓行人！台南2週取締592件 違規數最多就是女童喪命地點
    2023/05/16 06:34

    未禮讓行人！台南2週取締592件 違規數最多就是女童喪命地點
    台中轎車路口硬切險撞人 超驚險「行人地獄」片曝
    2023/05/15 17:30

    台中轎車路口硬切險撞人 超驚險「行人地獄」片曝

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播