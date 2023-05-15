台中轎車路口硬切險撞人 超驚險「行人地獄」片曝

轎車硬切左轉，完全無視斑馬線上行人。（擷自「記者爆料網」）

2023/05/15 17:30

〔記者許國楨／台中報導〕「行人地獄」引起國人重視，多個公民、路權團體14日才發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，未料今天網路就瘋傳一段影片，一輛轎車行經台中市一處路口時，不但完全無視走在斑馬線上行人，也未減速就硬切過去，差點就撞到人釀嚴重意外，惡劣行徑引發撻伐。

昨天在全台7縣市同步的快閃活動中，台中場在去年底發生一家3口被公車撞、造成母嬰兩死的英才與學士路口舉行，現場逾百位民眾怒喊「禮讓行人、停讓行人」，轄區警方也到場宣導，籲車輛行經路口時應減速慢行，維護行人路權。

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未料活動才告一段落，今天在網路就傳瘋一段「行人地獄」影片，事發地點在南屯區一處路口，片中顯示，因該區塊剛重劃尚未設置交通號誌，當時4名女子站在斑馬線上等著過馬路，同時間對向也有一輛白色轎車準備左轉，就在4人確定雙向都沒車開始過馬路時，轎車突然加速衝過來硬切左轉，完全無視斑馬線上行人。

幸好4人反應快，1人往前跑，另3人及時往後跳閃避，才躲過一劫，場面相當驚險，其中一名女子事後仍心有餘悸說，「超驚險，還好跑得比較快，不然可能被撞死」，同時指控白色轎車明知道有行人在過馬路，卻還加速行駛，根本不把人命當回事，惡劣至極！

對此轄區第四分局今天表示，經查，該案發生在本月11日傍晚6時許，地點在文心南七路158號前的行人穿越道，民眾當晚9點多報案稱，當時走行人穿越道過馬路時，一輛白色自小客未禮讓行人強行通過險遭碰撞，遂自行調閱鄰近社區監視器後，上傳畫面檢舉該部違規車輛。

警方表示，經檢視相關影像內容，輔以路口監視器佐證，該部車輛確未依規定禮讓行人部分屬實，已依道路交通管理處罰條例第44條第2項製單舉發，最高可處3600元整，呼籲汽、機車駕駛人行經路口應確實保持「停」、「讓」的習慣，尊重行人路權。

4名女子等著過馬路，同時間對向也有一輛白色轎車準備左轉。（擷自「記者爆料網」）

就在4人確定雙向都沒車開始過馬路時，轎車突然加速衝過來。（擷自「記者爆料網」）

就在4人確定雙向都沒車開始過馬路時，轎車突然加速衝過來。（擷自「記者爆料網」）

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