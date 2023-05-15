為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「慢慢嚕」也不行！車輛禮讓行人 南警籲掌握2重點

    議員林燕祝今天質詢時播放影片質疑，「路口車輛未停讓行人執法」專案大執法卻造成爭議罰單。（記者王姝琇攝）

    議員林燕祝今天質詢時播放影片質疑，「路口車輛未停讓行人執法」專案大執法卻造成爭議罰單。（記者王姝琇攝）

    2023/05/15 16:18

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區8日發生女童行走於斑馬線遭撞身亡，南市警局宣布10日起實施「路口車輛未停讓行人執法」專案，網友也「熱情響應」在網路社群轉貼汽、機車違規及警員執勤的各種影片，但部分情形卻掀起討論認為「有點過頭了」。市警局表示，駕駛人禮讓行人應掌握2大重點「汽車前懸進入行穿線保持3公尺距離」、「完全停止」；換句話說，「慢慢嚕」也不行！

    網路流傳一段影片，事發位置正是北區成功路與忠義路口，畫面中一女子走斑馬線過馬路，銀色轎車放慢車速等她通過才繼續前行，不料卻被員警攔下。議員林燕祝今天也於議會質詢時播放影片，是一名機車騎士禮讓行人卻當場被開罰，直言：「都不知道要怎麼騎車、開車了！」甚至質疑警員「什麼狀況要開單，同仁真的搞得清楚？是否造成爭議罰單？」

    市警局回應表示，駕駛人於騎車或開車行經路口時，應放慢速度注意路況，發現行人穿越線上有行人準備要通過時，應「停止」讓行人先行走，依據警政署規定，「倘若汽車前懸進入行穿線，未保持3公尺距離（約1個車道寬）」，警察即可依道路交通管理處罰條例第44條或48條不停讓行人舉發之。

    網友也分享，發現南台灣駕駛汽機車「很喜歡『慢慢嚕』，以為只要讓行人先通過就可以；有時距離甚至是緊貼斑馬線邊緣。其實這些都是違規行為。」市警局也強調，路口車輛禮讓行人的2大重點就是「保持3公尺距離」和「完全停止」！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中老婦拄助行器過行人穿越道 休旅車不禮讓惹眾怒
    2023/05/15 13:13

    台中老婦拄助行器過行人穿越道 休旅車不禮讓惹眾怒
    高市前鎮某路口車未讓人被錄下 警：今年已取締交通違規240件
    2023/05/13 12:13

    高市前鎮某路口車未讓人被錄下 警：今年已取締交通違規240件

    科技新南路 路科帶動路竹湖內大翻身
    車輛不禮讓行人執法模糊 北市議員：警察說白癡才開單
    2023/05/11 19:22

    車輛不禮讓行人執法模糊 北市議員：警察說白癡才開單
    檢討行人地獄 立院民眾黨團籲設Z型斑馬線、行人避車島
    2023/05/11 17:06

    檢討行人地獄 立院民眾黨團籲設Z型斑馬線、行人避車島

    萬人比基尼戶外夜店 夏季盛宴在嘉義
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播