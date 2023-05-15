「慢慢嚕」也不行！車輛禮讓行人 南警籲掌握2重點

議員林燕祝今天質詢時播放影片質疑，「路口車輛未停讓行人執法」專案大執法卻造成爭議罰單。（記者王姝琇攝）

2023/05/15 16:18

〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區8日發生女童行走於斑馬線遭撞身亡，南市警局宣布10日起實施「路口車輛未停讓行人執法」專案，網友也「熱情響應」在網路社群轉貼汽、機車違規及警員執勤的各種影片，但部分情形卻掀起討論認為「有點過頭了」。市警局表示，駕駛人禮讓行人應掌握2大重點「汽車前懸進入行穿線保持3公尺距離」、「完全停止」；換句話說，「慢慢嚕」也不行！

網路流傳一段影片，事發位置正是北區成功路與忠義路口，畫面中一女子走斑馬線過馬路，銀色轎車放慢車速等她通過才繼續前行，不料卻被員警攔下。議員林燕祝今天也於議會質詢時播放影片，是一名機車騎士禮讓行人卻當場被開罰，直言：「都不知道要怎麼騎車、開車了！」甚至質疑警員「什麼狀況要開單，同仁真的搞得清楚？是否造成爭議罰單？」

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市警局回應表示，駕駛人於騎車或開車行經路口時，應放慢速度注意路況，發現行人穿越線上有行人準備要通過時，應「停止」讓行人先行走，依據警政署規定，「倘若汽車前懸進入行穿線，未保持3公尺距離（約1個車道寬）」，警察即可依道路交通管理處罰條例第44條或48條不停讓行人舉發之。

網友也分享，發現南台灣駕駛汽機車「很喜歡『慢慢嚕』，以為只要讓行人先通過就可以；有時距離甚至是緊貼斑馬線邊緣。其實這些都是違規行為。」市警局也強調，路口車輛禮讓行人的2大重點就是「保持3公尺距離」和「完全停止」！

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