未禮讓行人！台南2週取締592件 違規數最多就是女童喪命地點

台南市前5大車未禮讓行人違規取締第1名，就是日前女童遭撞身亡的北區忠義路與成功路口。 （記者王姝琇攝）

2023/05/15 22:15

〔記者王姝琇／台南報導〕市警局取締路口不停讓行人執法專案勤務，包括路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規（臨時）停車及取締道路障礙等4大重點，統計5月1至14日，在統整出的90個危險路口，共取締9117件違規，其中路口不停讓行人高達592件，依目前統計排名前5大違規路口，第1名即為北區忠義路與成功路口，即日前女童車禍身亡的地點。

市警局說明，5月份配合警政署執行「擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，針對路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規（臨時）停車，及取締道路障礙等4項重點執法項目，加強執法作為。 截至14日，90各危險路口共取締9117件，其中路口不停讓行人有592件。而前5大車不禮讓行人違規路口，依序為北區忠義路與成功路口、北區小東路與勝利路口、東區東門路與林森路口、中西區中山路與火車站圓環、中西區中華西路與府前路口。

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排名第1的即為日前女童車禍身亡地點，北區忠義路與成功路口；排在第2的則是北區小東路與勝利路口，該位置緊鄰成大醫院及成功大學校區；第3東區東門路與林森路口，是下台南仁德交流道後，行經東區往台南市區的必經路口，車流量相當大；第4中西區中山路與火車站圓環，即為火車站前區域，為多時相號誌路口，尤其圓環的道路設計讓許多外來遊客摸不著頭緒；第5則是中西區中華西路與府前路口，鄰近台南市府及議會大樓，上下班尖峰時間人潮與車潮都相當驚人。

南市議會今天進行警察局業務報告及質詢，多位藍綠議員均針對交通事故發生率及改善方法提出看法及建議。警察局長廖宗山表示，目前經由各分局提報已統整出90處危險路口，將提建議予交通局設置行人專用時相，以徹底保障行人安全；也希望藉由1個月的大執法，達到教育宣導作用，避免不幸事件再度發生。

台南市前5大車未禮讓行人違規取締第2名，為北區小東路和勝利路口，緊鄰成大醫院及成功大學校區。 （記者王姝琇攝）

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