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    首頁　>　社會

    男走斑馬線遭轎車撞飛未究責 警收檢舉片將開罰

    行人地獄再現龍潭區！年輕男子本月10日近午時分在龍潭區北龍路、公園路口走斑馬線時，遭突然右轉的綠色小轎車當場撞飛。（記者陳恩惠翻攝）

    行人地獄再現龍潭區！年輕男子本月10日近午時分在龍潭區北龍路、公園路口走斑馬線時，遭突然右轉的綠色小轎車當場撞飛。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/05/16 18:55

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕我國自5月起，針對汽機車未禮讓行人無限期取締並祭出重罰，但「行人地獄」仍在各地上演，有民眾本月10日上午行經桃市龍潭區公園、北龍路口時，驚見前方行走斑馬線上的男子，突遭右轉轎車當場撞飛，被撞男在地上翻滾一圈後，竟站起身就離開，未對中年男駕駛究責，桃市警龍潭分局表示，雖未獲報，但今天已收到檢舉影片，將逕行製單舉發開罰3600元。

    根據影片顯示，事發於本月10日11點52分，目擊車主當天駕車行經龍潭區公園路與北龍路口停等紅燈之際，有名年輕男子由前方斑馬線的右側要過街到左側，就在即將抵達時，卻突然遭由北龍路右轉公園路的轎車撞飛，男子由車頭滾落地上後起身，正當所有人猜想被撞男子應該是要找駕駛阿伯輸贏，沒想到被撞男撥撥頭髮後，竟華麗地轉身離開，讓焦急的肇事駕駛當場傻眼。

    龍潭交通分隊小隊長蔡安龍說明，有關網路影片內容，1輛綠色小轎車行經龍潭區北龍路右轉公園路時，並未減緩速度禮讓行人，反而撞擊正行走在斑馬線上的男性路人造成交通事故，警方迄今尚未接獲肇事駕駛或被害人的報案，不過本案影片提供者，於今天已將影片內容透過交通違規檢舉系統檢舉，警方審核相關要件後，業已依道路交通管理處罰條例第44條2項逕行製單舉發。

    龍潭警方再次呼籲民眾：駕駛汽、機車在行經路口時，應減速並停、讓行人，以維護自身及其他用路人的交通安全。

    1名年輕男子本月10日近午時分在龍潭區北龍路、公園路口過斑馬線時，遭右轉綠色小轎車當場撞飛，跌落地上一度痛得起不了身。（記者陳恩惠翻攝）

    1名年輕男子本月10日近午時分在龍潭區北龍路、公園路口過斑馬線時，遭右轉綠色小轎車當場撞飛，跌落地上一度痛得起不了身。（記者陳恩惠翻攝）

    目擊車主的行車紀錄器顯示，被撞倒的男子起身後，竟未找肇事車主理論，反而轉身走人，留下一堆傻眼的目擊者和肇事車主。（記者陳恩惠翻攝）

    目擊車主的行車紀錄器顯示，被撞倒的男子起身後，竟未找肇事車主理論，反而轉身走人，留下一堆傻眼的目擊者和肇事車主。（記者陳恩惠翻攝）

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