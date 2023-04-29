女碩士生車禍又失戀 約網友賞夜景慘遭硬上情緒崩潰

女碩士生失戀心情差，約網友賞夜景被性侵害，衍生嚴重創傷後壓力症候群。示意圖，非當事人。（資料照）

2023/04/29 11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕正在攻讀研究所的女研究生小芳，2021年失戀又車禍，心情不好而與許姓網友約會，兩人於半夜到宮廟旁賞夜景，許男趁此機會表白，小芳聽得頗開心，不料，轉眼後就被許男性侵害得逞，法院審理時，許男辯稱兩人是情侶，法官卻認為小芳有頗嚴重的受創後壓力症候群，於警局做筆錄時甚至崩潰兩次，筆錄時間長達9小時，又有焦慮、會做陌生男人尾隨的惡夢，認定許男觸犯強制性交罪，判刑4年，可上訴。

判決書指出，小芳（化名）於2021年1、2月，透過交友軟體認識大學肄業、從事早餐店工作的許男，小芳有點喜歡許男，同年4月5日清晨，小芳失戀又車禍，兩人約在一處宮廟的廣場旁見面，許男表白說，自己很喜歡小芳，想要跟小芳交往，小芳心裡有點開心，沒想到卻在宮廟泡茶區，被許男性侵害。

請繼續往下閱讀...

許男案發後全盤否認犯行，他宣稱當天只有牽手漫步，但小芳卻於案發後有各種異狀，包括焦慮症發作、扯頭髮、發抖、哭泣，其學姐於台中地方法院審理時作證說，同年月6日收到小芳訊息，表示「心情很差，快撐不住了，需要找個人講話」，她抵達時聽小芳描述「被騙了」，以及性侵害過程，8日小芳在廁所情緒崩潰、大哭，之後，甚至於課堂上大哭、崩潰，沒辦法完成學業，感覺「沒有人愛了」，另有失眠、惡夢等症狀，無法完成學業。

學校諮商記錄亦顯示，小芳有創傷與極度痛苦反應、尖叫、發抖、暴哭，會做惡夢，夢到陌生男子尾隨，狀況符合美國精神疾病診斷與統計手冊第五版所定義的「創傷後壓力症候群（PTSD）」。

台中地院認定許男性侵害屬實，判處徒刑4年，許男上訴二審，他仍否認強制性交，稱他當天與小芳第一次見面，他向小芳告白，小芳也答應願意交往，當天只有聊天擁抱，沒有接吻或性交等行為，他把外套借給小芳，「但我們衣褲都沒有脫掉，我也沒有伸手進入撫摸她」，不過，高等法院台中分院仍不採信，駁回上訴，維持原審的4年徒刑，可再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法