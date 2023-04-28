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    3男輪姦女子延押 2人抗告被法官打臉

    3名男子輪姦女子法院裁定延押，其中2人抗告指裁定內容有誤、權益受損，被高雄高分院法官打臉。（資料照）

    3名男子輪姦女子法院裁定延押，其中2人抗告指裁定內容有誤、權益受損，被高雄高分院法官打臉。（資料照）

    2023/04/28 23:18

    〔記者鮑建信／高雄報導〕女子小茹（化名）與朱姓、羅姓和陳姓男子等3人，在屏東卡拉OK飲酒後，返回她住處續攤，小茹竟被3人脫衣撫摸並指侵，經地院裁定全部羈押禁見，其中朱、羅不服抗告，高等法院高雄分院認為，朱等供詞相互矛盾，並曾傳訊息給小茹，意圖施加人情壓力，認定有串證之虞，原審裁定並無不妥駁回定讞。

    檢方指出，2022年8月7日晚間，朱等4人在屏東某家卡拉OK飲酒、唱歌後，轉往被害人小茹住處續攤。隔天凌晨，小茹被拖至客廳房間，雖曾奮力抵抗，但仍遭朱等3人脫衣後，涉嫌上下其手、指侵，朱等到案應訊時，均否認犯行。

    同年12月底，屏東地院認為朱等3人有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見3個月，後因羈押理由未消滅，法官並駁回朱等聲請交保，裁定自今年3月底起，各延長羈押2月，均禁止接見、通信。

    其中，朱、羅不服，以原審裁定內容有誤、權益受損、小茹指控有重大瑕疵等理由，向高雄高分院提起抗告。

    合議庭法官指出，小茹曾就醫治療，有創傷症候群，而朱等2人所犯最輕本刑5年以上，並被檢方提起公訴。此外，朱等供詞相互矛盾，並曾傳訊息給小茹，意圖施加人情壓力，因而認定有串證之虞，駁回抗告定案。

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