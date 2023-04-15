正妹加油員控遭同事強拉去廁所性侵 法官質疑：男友在附近怎沒呼救？

正妹加油員指控男同事性侵，但法官質疑她遇害沒呼救太可疑，判男同事無罪。示意圖，非新聞當事人。（情境照）

2023/04/15 09:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄大寮區某加油站上班的正妹小萱（化名）指控許姓男同事強拉她到廁所性侵得逞，法官審理時，發現小萱的男友當時也在加油站，但小萱被性侵時不但沒有呼救，離開廁所時也沒有立刻向男友反映自己被侵犯，受害過程與常情不符，認定罪證不足，判許男無罪。

判決指出，2021年12月1日凌晨2點多，小萱和許男剛從加油站下班，小萱的男友和另名友人也一起到加油站接小萱下班，4人在加油站聊天、嬉鬧後，小萱事後指控，許男趁男友和另名同事在休息區聊天時，強拉她到加油站的廁所，逼她口交並褪去褲子性侵得逞。

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高雄地院審理時，法官發現，小萱指控被性侵的地點距離休息區並不遠，加上時值深夜，周邊相當安靜，若小萱遭人侵犯，只要呼救一定能吸引男友注意，但她離開男友視線約17分鐘，期間不但沒有呼救，甚至小萱離開廁所時，男友注意到她嘴邊有口水，問她怎麼了，小萱也沒有即時向男友反映遇害的事。

雖然小萱出庭時強調，自己遇害時受到極大的驚嚇，不知如何反應和求救，但事後男友從小萱口中得知此事，傳訊「做這種事情不知羞恥？自己都沒做錯」、「自己都抑制不了自己，算什麼君子」等文字責罵許男時，也沒有提到性侵的事。

法官再根據醫院驗傷及精神鑑定報告，也沒有辦法判斷小萱是否罹患創傷後壓力症候群，綜合相關事證後，法官認定罪證不足，判許男無罪，可上訴。

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