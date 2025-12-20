報導北捷事件中國台灣不見了 中媒「這原因」網酸爆

中國媒體發文不見「中國台灣」，遭網友開酸「拿捏語言的藝術」。（圖取自微博，本報合成）

男子張文19日晚間在台北車站、捷運中山站進行連續攻擊，引發國內外關注，其中平常最愛吃台灣豆腐的中國，這次一反常態，沒有在台灣前面加上「中國」二字，被網友嘲諷「拿捏語言的藝術」、「又不是第一天知道中共不要臉」。

社群平台「Threads」有網友網友開酸這次中國媒體的行為，只要台灣一出什麼事就不寫「中國台灣」，「當街砍人」也不寫「傷害」了。語言的藝術是被你們拿捏完了，永遠都在贏。只見中國媒體在報導時一定會寫「台灣」跟「台媒」，偏偏不見平時最愛說的「中國台灣」。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛贊同「好的牠全佔，壞的牠不沾」、「無事中國台灣，有事台灣，完美切割」、「中共國的宣傳部真的不要臉到了極致」、「好的就吃盡你豆腐，不好就推得一乾二淨」、「以前恐怖遊戲返校也是，前面好評就說國產遊戲」、「甩鍋的藝術」、「出事都是台灣人 好事台灣人都變中國人」、「黎巴嫩BBCALL爆炸期間，台灣也獨立了一個月之久，不可分割自助餐真好吃」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法