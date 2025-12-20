北捷連續攻擊藍委卻「急赴中」 黃帝穎：怎麼看都不正常

國民黨立委翁曉玲上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（記者劉信德攝）

台北市昨（19日）發生連續攻擊事件，包含嫌犯張文在內共造成4人死亡，在引發社會關注的同時，中國近日卻透過廈門台商協會的活動，邀請國民黨多位立委赴中。對此，律師黃帝穎質疑在這個時候，「本應代表台灣選民、不代表中共的國民黨立委，多位藍委竟執意集體赴中，怎麼看都不正常！」

據了解，中國利用近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，名為探訪台商，確保對台工作「沒有意外」。今（20日）上午藍委翁曉玲、葉元之，就被直擊搭乘同一班機前往廈門。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎於臉書粉專表示，張文昨日在台北市鬧區恐怖攻擊釀4死多傷，行政院長卓榮泰第一時間到場指示警政署全力偵辦、醫院投入急救資源，國人也高度關注社會安全網及北市治安、見警率等安全政策議題，「但國民黨多位立委未理會民眾關注安全議題仍集體赴中，遭爆出是『中共急找』。」

黃帝穎提到，由於中國對卓榮泰未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心將影響中方希望透過台灣的國會所推進的政治議程。黃帝穎強調，藍委赴中不論是中共急找，或是宣稱的單純參加台商活動，但在發生隨機攻擊事件之時，「本應代表台灣選民、不代表中共的國民黨立委，多位藍委竟執意集體赴中，怎麼看都不正常！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法