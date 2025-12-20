月薪百萬買「假中立」！知名博主公開43分錄音 中共高價招募滲透台灣

時常發文攻擊台灣軍事的中國知名軍事博主「徐某人」18日在X平台放出音檔，驚天爆料過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。（取自X）

時常發文攻擊台灣軍事的中國知名軍事博主「說真話的徐某人」，18日在X平台驚天爆料，過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。他更放出錄音檔，可聽到對方要他批評台灣軍事相關議題，令台灣人喪失信心，最好再讓台灣親中媒體轉發一下，報酬每個月4萬歐元（約新台幣150萬），中間人抽3成。恐怖的是，根據對話內容可知，不僅在軍事方面，各領域的博主都有人被招募，包含音樂、美食等領域的博主都有人被收買。

此事爆發原因，源於一起中國人偷渡事件，「徐某人」在X上與另名博主「落日海盜」立場不同起爭端，不料，徐某人18日直接爆料，「落日海盜」就是中共體制內情報單位人士的「中間人」，更放出一段去年「落日海盜」招募他時的對話錄音，音檔長達43分鐘。

從錄音內容可知，落日海盜之所以找上徐某人，是因為徐某人做過一期如何攻打台灣的影片，而徐某人長期以來風格偏向「中立客觀」，落日海盜認為，徐某人只要繼續假裝中立在軍事領域攻擊，就是在打擊台灣。薪酬方面，落日海盜也直接開出4萬歐元月薪，還大方表示言論尺度可以接受他罵共產黨，所謂「小罵大幫忙」，另外還希望他可以做一些對台灣、烏克蘭的評論，給中共內部參考。

落日海盜提到，他們主要就是要找不同生活層次、階層的博主，要攪亂台灣內部民眾對自己防禦的信心，「然後最好讓你的節目，再讓《中天》轉一下」，落日海盜還說，保持中立和客觀，本身就足以對台獨造成殺傷和震懾。

通話中，落日海盜還說，宣傳中國傳統文化美好也是主要任務之一，他提到另外一名知名博主「小島大浪吹」就是被招募的博主之一，恐怖的是，他還說，「小島大浪吹」是「別的系統」招募，黨還覺得他「罵太多了」，可見組織相當龐大，更有不同體系。另外也提到另外一名知名反共X推主「李老師不是你老師」，落日海盜稱他為「高層級博主」，跟這種就不可能談合作。

錄音中，落日海盜自爆他曾經在北京公安局情報偵蒐輿情處工作，他還慫恿徐某人，就算接了工作，拿了錢，也不算給組織幹活，「你身家也乾淨」。錄音中，徐某人還問對方，「不怕我反手就給你公布出來」，對方則回應，聯繫任何網紅都有一定風險，但他認為自己沒害過徐某人，兩人也都互相清楚對方隱私，「我相信你的人品，你不會賣我。」沒想到因為一起事件，竟直接被徐某人咬了出來。目前落日海盜已經刪除X與YouTube帳號。

徐某人在X上有超過140萬人追蹤，過去文章曾多次被台灣不同立場媒體轉發。本次自爆錄音檔後，該文立刻被廣大台派網友轉發，可惜的是，43分鐘內出現大量的博主名稱，大部分都被消音。

