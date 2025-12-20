人事同意權「綁定」大法官職權 尤伯祥：等同宣判違憲審查制度死刑

大法官尤伯祥。（資料照）

憲法法庭昨宣告「憲法訴訟法」修正案違憲，大法官尤伯祥在協同意見書中指出，修法將人事同意權「綁定」大法官職權的立法，已使立法院得藉人事同意權的行使，決定大法官能否發揮應有的憲政功能，不僅是對大法官職權及司法獨立的嚴重侵犯，也使立院得以凌駕於大法官之上，進而擺脫大法官違憲審查權的制衡；他語重心長地寫說：「在這樣的險峻危局中，大法官自行掙脫立院所加桎梏，勇於行使職權，是唯一出路」。

尤伯祥的協同意見書共有6大重點，其中第6點重點為：「自由民主憲政秩序已面臨存亡危機，大法官責無旁貸，必須以現有總額審理本案並作成判決」。

尤伯祥指出，「權力的天性是任性而不願受到拘束」，即使是民選政府也常想擺脫憲法的約束，若沒有一套有效的機制，抑制民選政府掙脫憲法約束的衝動，即使是人民制定的憲法也注定淪為「政治宣言」。

尤伯祥並指，歷史上，有志專制的野心家常在民主多數的支持掌權，然後以經由民主程序產生的法律，拆解憲法中的權力制系統，進而逐步取消民主，「不受憲法約束的民主是專制乃至極權統治的溫床，往往迎來自殺的結局」，因此，民主國家都不會把不受約束的權力授予民主多數，其憲法通常會配備違憲審查機制以確保自己不被民主殺死，並防止民主自殺。這套機制一旦失靈，憲政秩序與民主都將危在旦夕。

他指出，在20世紀迄今的眾多民主倒退案外裡可以觀察到，自由民主憲政秩序經常不是一夕消亡，而是逐步崩解；在這個過程中，由於大多數國家的憲法將違憲審查的任務交給司法權，攻擊權力分立架構稱最為弱勢、最沒有抵抗能力的司法系統，幾乎總是起手式，因此，對司法系統的攻擊，無論是來自行政權或立法權，都應被認真看待為「已敲響憲政存亡的警鐘」。

尤還指，如果將大法官的職權行使，當成應該由國會決定的法律保留事項，就等同於「宣判違憲審查制度死刑」；從這個角度切入觀察，這次修法與立法院行使大法官人事同意權的脈絡，答案非常清楚，可以看出，「我們寶貴的憲政秩序，已因這次修法而陷入存亡危機」。

他認為，修法將人事同意權「綁定」大法官職權的立法，已足以讓立院藉由人事同意權，決定大法官能否發揮憲政功能，在最極端的情況下，甚至可不經修憲就實質廢除大法官掌理的違憲審查制度；憲法的自我防衛機制「故障」後，立院固然可將憲法置諸腦後，為所欲為，其他政府部門又何嘗不能爭相違憲？一旦如此，憲政秩序就會開始逐步瓦解，民主的消亡恐怕也是指日可待；「在這樣的險峻危局中，大法官自行掙脫立法院所加桎梏，勇於行使職權，是唯一出路」。

