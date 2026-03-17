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    首頁 > 國際

    先忙中東、不去中國！川普：川習會延後約1個月

    2026/03/17 06:42 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（右）16日證實，他已要求北京將他與中國國家主席習近平（左）原定4月初舉行的峰會延後約一個月。（法新社資料照）

    美國總統川普（右）16日證實，他已要求北京將他與中國國家主席習近平（左）原定4月初舉行的峰會延後約一個月。（法新社資料照）

    美國總統川普（Donald Trump）16日表示，由於伊朗戰爭仍在持續，他已要求北京將他與中國國家主席習近平原定4月初舉行的高峰會延後約一個月。

    綜合媒體報導，川普16日在白宮告訴記者：「我們正在和中方溝通。因為戰爭的關係，我希望能留在這裡，我必須待在這裡，我認為自己有必要留在這裡。所以我們要求將高峰會延後約一個月舉行。」

    中國駐美國大使館並未立即回應置評要求。川普要求將原定3月31日至4月2日訪問中國、會晤習近平的行程延後，凸顯與伊朗的戰爭已打亂他的外交政策議程。

    美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日也表示，川普可能需要延後訪中行程，原因是需要協調戰事，而非此前要求中國協助恢復荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）開放卻未獲回應，或美中有任何貿易分歧。

    貝森特說：「總統希望留在華府協調戰事，此刻出國訪問可能並非最佳選擇。」北京方面尚未公布川普訪中的確切日期，通常也不會提前公布習近平的行程安排。

    川普15日接受《金融時報》電話訪問時，要求仰賴中東石油的中國加入國際軍事部署，維護荷姆茲海峽航運安全，否則不排除延後訪問中國行程。

    對此，前白宮國家安全會議（NSC）中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）向《金融時報》表示，白宮若決定在衝突落幕前延後而非取消峰會，北京應該會鬆一口氣，原因是不必被迫選邊站或被推到台前。

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