很敢擺！彰市精誠夜市套圈圈獎品驚見「台積電100股」網暴動

彰化市精誠夜市套圈圈獎品驚見「台積電100股」，掀起網民暴動。（民眾提供）

「套圈圈」是夜市常見的遊戲，最近有民眾在彰化市精誠夜市撞見一攤「套圈圈」大獎當中竟然有「台積電100股」、「黃金」等獎項，拍下PO網後掀起網友暴動，網友驚呼第一次看到夜市套圈圈有大家夢寐以求的台積電100股，「老闆很敢擺」、「決定領錢出來把身家全押了」，不過也有網友認為此純粹是噱頭，99.9%機率不會套中，但也有人說就是幸運兒0.1%的機率隨便丟隨便中。

有彰化市民說他前幾天去精誠夜市吃消夜，無意間看到套圈圈遊戲的獎品中，最遠距離的大獎竟然是「台積電100股」，一旁則有「9999三錢」，當下他以為自己眼花看錯，結果定睛一瞧還真的沒錯，直呼沒想到市井小民逛街的夜市也有這種大獎，但「真的有人套到嗎？」照片PO網後引起大批網友熱議，有網友說曾在夜市親眼看過老闆和客人在那邊吵，客人明明有套到，老闆硬凹賴皮， 所以這種遊戲他絕對不玩。不過也有網友驚呼「台積電100股太狂了」，這種行銷手法的確會激起一般人想要拚拚看博大獎的心理。

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另有網友說大雅夜市的套圈圈也「玩很大」，乍看稀鬆平常，但仔細看絕對跌破眼鏡，原因是攤商擺上「日本來回機票」、「馬爾地夫7日遊」、「中東土耳其10日遊」等相當誘人的獎品，甚至還有「黃金一兩」與大家夢寐以求的「台積電100股」，讓人眼花撩亂，忍不住的當下掏錢撩落去。

套圈圈獎項琳瑯滿目，讓人看得眼花撩亂。（民眾提供）

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