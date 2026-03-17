宜蘭革龜誤入定置漁場 吞下160公分漁網搶救仍不治

宜蘭頭城外海定置漁場捕獲的革龜誤食流刺網，昨晚經內視鏡移除手術後不幸死亡。（圖取自中華鯨豚協會粉專）

宜蘭縣頭城外海定置漁場14日誤捕的保育類革龜，上岸時體表被網具纏繞，口內纏有流刺網並流血，中華鯨豚協會帶回治療，昨晚從牠的腸胃移除160公分長的網具，不料完成手術後未復原，歷經90分鐘急救不幸死亡。

中華鯨豚協會粉專今天（17日）凌晨PO文指出，中華鯨豚協會昨天下午偕同台大動物醫院及台北市立動物園醫療團隊，使用全台最長的3公尺內視鏡，為革龜腸胃道作漁網移除手術，歷經4小時15分鐘，移除160公分革龜食入的網具。

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手術後革龜進到鎮靜結束恢復階段，初期恢復狀態符合預期，團隊持續監控，到了晚間9點半，情況急轉直下，革龜換氣速率下降，失去眼瞼反射，經過急救仍回天乏術，今天將進行病理解剖，了解死因及腸胃道網具的干擾。

這隻革龜誤入定置漁場，14日由漁民帶回頭城梗枋漁港，確認是保育類的革龜，獸醫檢傷後，考量口內漁網無法在現場安全取出，決定送往位在基隆八斗子的中華鯨豚協會岸置中心接受後續治療，經過測量，體長148公分，體重280公斤，應為成熟母龜，年紀25到30歲。

革龜屬珍貴瀕危海洋生物，平均體長2.5公尺，最長3公尺，平均體重一噸，是全球體型最大的海龜物種。

誤入定置漁場的革龜14日由漁民帶回岸上。（圖由讀者提供）

從革龜腸胃內取出的漁網有160公分長。（圖取自中華鯨豚協會粉專）

革龜體長148公分。（圖由讀者提供）

革龜被帶上岸時，口內纏有流刺網並流血。（圖由讀者提供）

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