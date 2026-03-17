「香甜」滋味勝進口！恆春半島洋蔥採收 4月起供應全台

大家最愛的恆春半島洋蔥採收了。（記者蔡宗憲攝）

時序入春，正是品嚐國產洋蔥的最佳時節！今年度國產洋蔥因生長期間氣候穩定，質地細緻且鮮甜多汁。目前中部產區採收已進入尾聲，將由最具代表性的恆春半島東產區開始接力供應，目前產區已經陸續進入採收，台灣民眾整個春夏季都能吃到高品質的在地洋蔥。

農糧署南區分署表示，本年期全台洋蔥種植面積約1338公頃，主要分布在雲林（42%）、屏東（28%）、彰化（17%）等地區。目前彰化、雲林及嘉義等中部產區採收順利，進度已達7至9成，預計3月底收尾；而深受老饕喜愛的屏東恆春半島洋蔥，多數處於關鍵的「結球生長期」，將陸續進入主要採收期。

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「國產的就是比進口的好吃！」農糧署強調，國內洋蔥年消費量約13.2萬公噸，自給率約47%，其餘依賴進口補充。相較於進口洋蔥，國產洋蔥不僅新鮮、辛味適中，烹煮後更是鮮甜軟嫩。由於今年氣候適宜，洋蔥質量俱佳且產期分散，目前市場供需平衡，價格實惠，建議消費者把握產季「搶鮮」選購。

除了供應國內市場，國產洋蔥的優質也獲得國際肯定。本月中旬已有首批1萬9200公斤的國產洋蔥外銷日本沖繩，展現臺灣洋蔥質地細緻、耐貯藏的競爭力。不過，農糧署強調，外銷僅是調節手段之一，重點仍鎖定國內消費，讓國人能品嚐到含有豐富硫化物、能提升免疫力的健康蔬菜。其中恆春半島因獨特的落山風地理環境，洋蔥含水量較低且蔥味濃郁，極具市場辨識度。

大家最愛的恆春半島洋蔥採收了。（記者蔡宗憲攝）

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