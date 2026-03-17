不接受「李女士」質詢 劉世芳：身分有疑慮就是一般民眾

劉世芳重申，李貞秀身分有疑慮就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀昨日首度在立法院登場質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢。劉世芳今日於立法院受訪時重申，到目前為止，內政部還未收到李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的正式公文，身分有疑慮就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。

立法院內政委員會昨天邀請劉世芳率同內政部所屬列席報告業務概況，並備質詢。由於李貞秀被內政部指有雙重國籍與參選資格爭議；行政院也表示在李的資格確認前，各部會一律不予提供任何資料，李貞秀質詢時，三度請劉世芳上台，會議主席、內政委員會召委李柏毅指出，內政委員會尊重李貞秀上台發言，但也尊重行政院的結論，「行政官員可以不必回應，也不必提供資料」。

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劉世芳今日表示，立法院內有關於委員質詢的事項，內政部都是按照法律規定的方向來處理，已經表達得非常清楚，到目前為止，內政部還未收到李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的正式公文，身分有疑慮就是一般民眾，不能代表具有國家公權力的立法委員。

媒體詢問國防部長顧立雄，是否會接受李貞秀質詢？顧立雄說，基於行政一體的原則，按照行政院的指導辦理。媒體追問，若李貞秀到國防外交委員會質詢軍購相關部分？顧立雄說，涉及相關李貞秀的質詢事項，就按照行政院的指導辦理。

國防部長顧立雄。（記者羅沛德攝）

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