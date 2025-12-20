普廷目標不變!美情報：佔領烏克蘭全境及部分前蘇聯加盟國

美國情報機構認定普廷意圖佔領整個烏克蘭及部分前蘇聯國家。（法新社）

《路透》20日引述6名知情人士披露，美國情報報告持續警告，俄羅斯總統普廷的戰爭目標不變，依然是佔領烏克蘭全境，並收復部分曾屬於前蘇聯的歐洲領土，這不僅與普廷否認對歐洲構成威脅的說法相悖，也與美國總統川普及其特使魏科夫等人的說法產生矛盾，倒是與英國及歐洲國家安全機構的評估相符。

自從普廷2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，美國情報單位針對普廷野心的調查結果始終如一，且與歐洲領袖和情報單位的觀點一致，即普廷覬覦整個烏克蘭以及包括北大西洋公約組織（NATO）成員國在內的前蘇聯加盟國領土。

請繼續往下閱讀...

民主黨籍眾議院情報委員會成員奎格利（Mike Quigley）表示，「情報一直顯示，普廷想要更多，歐洲人相信，波蘭人更是深信不疑，而波羅的海三國則認為他們是第一個目標」。據了解，美方最新情報報告於9月下旬發布。

與此同時，美國19、20日與烏克蘭、歐洲及俄國談判代表分別展開談判，但最關鍵的問題仍是領土分歧。

據了解，美、烏、歐談判代表15日在柏林會談中達成廣泛共識，包含旨在保障烏克蘭未來安全、免受俄國再次侵略的安全承諾，例如要求在鄰國和烏克蘭境內遠離前線的地方，部署一支主要由歐洲人組成的安全部隊，但普廷是否會同意尚不明朗，因為他曾多次拒絕在烏部署外國軍隊。

此外，烏克蘭軍隊上限將被設定為80萬人，但俄國希望降低上限，而美國對此持開放態度。美國還將提供情報和其他方面的支持，據稱包括對烏克蘭的空中巡邏。

消息人士指出，上述保障取決於澤倫斯基同意向俄國割讓領土，但因澤倫斯基已排除割讓領土的可能性，各方仍在探討其他方案。澤倫斯基18日則似乎對上述提議持謹慎態度，「我仍然有一個問題得不到答案，這些安全保障究竟能起到什麼作用？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法