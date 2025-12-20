美國防授權法還規定這一條 美軍不再射擊活豬羊練習救命

美軍醫護在阿富汗協助運送傷患。（法新社檔案照）

美國國會日前通過最新年度國防授權法案，當中包含一項禁令，將改變美軍沿用多年的一套訓練方式：不再以射擊活豬、山羊，來訓練醫護處理戰地傷患。

《美聯社》19日報導，國會禁止這套訓練方式的理由是，逼真的模擬器能模擬戰場傷勢，使利用射擊活體動物的作法過時。推動這項禁令的共和黨籍聯邦眾議員布坎南（Vern Buchanan）說，這項改變是「減少軍事活動中不必要的痛苦」的重要一步，今日先進的模擬技術讓美軍醫護為戰場做好準備，同時降低對動物的傷害。

動物保護團體「善待動物組織」（PETA）讚揚這項改變是一項勝利，將挽救每年數以千計動物的性命，免於被用於訓練。

不過，其他使用動物進行的戰場訓練仍將繼續。布坎南辦公室指出，戰爭部（國防部）未來仍將允許部分涉及動物的訓練內容，包括「武器殺傷力」，也就是在動物身上測試武器。動物權益倡議團體說，這類訓練與測試理應在麻醉下進行。

負責監督訓練的戰爭部衛生署（Defense Health Agency）19日聲明，戰爭部「依然致力於，在不降低醫療訓練品質的前提下，以替代方案取代動物模型」，建立「國防醫療模型與模擬辦公室」（Defense Medical Modeling and Simulation Office）即是這方面努力的一個證明。

