張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

員警在誠品西南店圍捕張文。（記者鄭景議翻攝）

犯下北捷連續攻擊案的張文，昨晚在警方圍捕時，於誠品南西店墜樓身亡。自稱誠品員工的網友今天指稱，張文跳樓處本來有放紙箱，懷疑他可能想藉紙箱逃生，但紙箱前一天被清空，張文才墜樓身亡。對此，有承辦警員私下說，點紙箱逃生可能性極低，網友的揣測有些異想天開。

警方初步研判，張文自行翻下圍牆墜樓，僅能判斷他並非失足，至於是想逃生還是畏罪，警方無從判斷。

不過，有承辦警員私下指出，從張文的行動以及現場環境判斷，張文想藉紙箱逃生的可能性很低。首先，張文墜樓處是開放空間，墜樓地點是空地，旁邊是收費停車場，附近沒有其他樓層供他跳躍。其次，紙箱本身也並非一般人認為能承重的物品，一般人就算看到也不會認為，從5樓跳下來能靠紙箱倖免。加上置放紙箱的地方上方其實還有鐵皮，就算紙箱還在沒有被清掉，要從墜樓地點看到紙箱也並不容易。

警員還說，張文在捷運中山站外犯案後，一路衝進誠品西南店，若他有逃生念頭，大可選擇從街上逃逸，卻選擇逃進封閉式建築，增加自己脫困難度。而且張文墜樓前把身上裝備，包含眼鏡、手錶、護膝等一一脫下，有網友說這是在減輕重量以便逃生，但這其實反而與輕生的人會把手機等物先擺放在旁類似，否則要從高處逃生護膝應能保護自己，何必先脫下再選擇墜樓？因此，張文是要藉紙箱跳樓的可能性不大，應多屬網友揣測過多。

