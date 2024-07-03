毒品偽裝「進口助眠軟糖」 藥頭喊衰：第一次販毒就吃牢飯

陳男刊登的廣告，包括「進口助眠軟糖」與新興毒品鴛鴦錠，還有哈密瓜錠，他還強調「甜甜價」。（警方提供攝）

2024/07/03 09:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕第一次販毒就抓！台中市警方今年3月發現通訊軟體「微信」，有人販售「進口助眠軟糖」，並標榜「價錢漂亮」吸引顧客上門，搜索32歲的陳姓賣家住處，果然發現愷他命12包、毒咖啡106包與新興毒品「哈密瓜錠」及「鴛鴦錠」一批，陳男頻頻說，自己很衰走霉運，第一次販毒就被抓，得入獄吃牢飯，台中地檢署聲請羈押獲准，進一步對他提起違反毒品危害防制條例的販毒罪公訴。

中市警局五分局指出，網路巡邏時發現一位賣家，於「微信」利用精品logo作為頭像，於網路上販售「進口助眠軟糖」，員警懷疑是毒品暗語，例如現在很流行的毒咖啡包，以年輕族群為目標客群，販毒集團常以時尚品牌、流行話題或卡通造型等包裝掩飾，甚至還有毒品製造成梅片。

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五分局緝毒小隊經於今年3月初，搜索拘提涉嫌販毒的陳男，查獲搜出愷他命12包、印有「瑪利歐」及「凱蒂貓」等圖樣毒咖啡106包，以及新興毒品「哈密瓜錠」及「鴛鴦錠」，因販毒涉案重大，檢方向法院聲押陳男獲准。

陳男向警方表示，這是他第一次販毒，錢還沒進到口袋，就要先吃上牢飯，他頻呼自己很倒楣，台中地檢署依販毒罪起訴，他未來還得吃一陣子免費牢飯。

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警方查扣各種卡通圖案包裝的毒咖啡。（警方提供）

陳男被逮捕後不斷說，自己很衰走霉運，首次販毒就被抓吃牢飯。（警方提供）

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