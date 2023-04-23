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    妙齡女外送員送餐遭綁架性虐 警逮犯嫌後驚覺受害者不只她！

    美國食物外送平台DoorDash一名女外送員近日在外送過程中遭歹人綁架性侵。示意圖，與本文無關。（路透）

    美國食物外送平台DoorDash一名女外送員近日在外送過程中遭歹人綁架性侵。示意圖，與本文無關。（路透）

    2023/04/23 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發生一起綁架凌虐事件，一名年輕女外送員送餐到指定地點時，遭人脅持帶到一處公寓囚禁性侵，所幸當時該名女外送員正在和友人講電話，友人察覺出事後立刻報警，順利將女外送員救出。

    綜合外媒報導，佛羅里達州坦帕（Tampa）一名在美國食物外送平台DoorDash任職外送員的20歲西班牙裔女性，本月18日接到一張外送到當地酒店的訂單，可當她到達指定地點時，卻遭38歲非裔男子基林斯（Joseph Killins）持槍脅持她回到自己的外送車上，並強迫女子開車到一處公寓，在公寓內將其囚禁起來暴打一頓後性侵。

    由於被害者在外送過程中正戴著AirPods與友人通話，因此基林斯出現並將被害者綁架時，友人立刻察覺出事，隨即通知被害者家人並報警。被害者親友透過追蹤被害者的手機，早警方一步找到基林斯囚禁被害者的公寓，基林斯驚覺有人找上門後對進門者開槍並逃之夭夭，雖有人中彈，但與被害者一同送醫治療後皆無生命大礙。

    當地警方22日表示已逮捕基林斯，指稱在綁架凌虐這起事件的被害者前，已襲擊過一名同樣是西班牙裔的40多歲女性並偷走其背包，基林斯將面臨綁架、持槍搶劫、持武器毆打、性虐等指控，目前已被關押，警方正進一步釐清其犯罪動機。

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