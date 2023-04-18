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    首頁　>　社會

    性侵2女兒468次害懷孕 狼父判刑10年

    情境照

    情境照

    2023/04/18 10:18

    〔記者王定傳／新北報導〕41歲男子阿強（化名）性侵2名未滿13歲的女兒多年，其中大女兒遭性侵285次、小女兒183次，小女兒還因此懷孕，阿強坦承犯行，新北地院合議庭認為阿強所為對2女兒造成嚴重身心傷害，並嚴重戕害其等性自主決定權及人性尊嚴，依對未滿14歲女子強制性交與成年人對少年故意犯強制性交罪，判處阿強10年徒刑，可上訴。

    檢警調查，2019年間，阿強在住處主臥室內，對當時年僅13歲、就讀國中一年級的大女兒伸出狼爪，隨後食髓知味，按照每週2次的頻率性侵大女兒，獸行持續至去年9月間，總計285次。

    不僅如此，2020年間，阿強竟又對當時13歲的小女兒伸出狼爪，不顧對方抵抗、動輒打罵，強行性侵得逞，犯行亦持續至去年9月間，總計183次。

    由於阿強的獸行導致小女兒懷孕，經通報揭露，大女兒案發後向檢警訴苦：「爸爸不會顧慮我的感受都直接來，我不想做的時候，爸爸會罵我很難聽的話，例如：為什麼不讓我X？妳真的很垃圾，生妳這種小孩幹什麼」等；偵辦時，阿強坦承有性侵女兒，爭執次數沒這麼多，審理時則坦承犯行。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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