10歲女童獨自看電視 變態表舅公多次猥褻性侵

變態表舅公阿宏對小詩伸出狼爪。（情境照）

2023/04/15 12:59

〔記者吳政峰／台北報導〕2017年間，新竹一名10歲女童小詩（化名）在表舅公阿宏（化名）家看兒童節目「YOYO點點名」，未料阿宏洗澡完裸身出浴室，命令小詩幫他口交，還多次猥褻，甚至把她帶到房間性侵。小詩身心受創，跟同學傾訴，全案才爆發。高等法院認阿宏觸犯妨害性自主罪，判刑7年6月；強制猥褻罪判刑3年。

阿宏是小詩的表舅公，小詩偶爾會到阿宏住家前面的空地玩耍，或到阿宏家客廳看電視；阿宏則是學校的愛心巴士交通車司機，平日負責載送小詩及其他學生上下課，雙方關係緊密。未料阿宏竟利用小詩對他的信任，對年僅10歲的小詩伸出狼爪。

請繼續往下閱讀...

2017年間，阿宏看到小詩獨自在他家看電視，認有機可乘，用手隔著褲子撫摸她的下體。小詩不敢反抗，阿宏過沒幾天得寸進尺，見她再度入內看YOYO點點名，洗完澡後未著衣物全身赤裸走出浴室，喝令小詩到浴室門邊，用手強行將她的頭往下壓，逼其張開嘴巴吸含生殖器，小詩害怕而屈從，不得不幫他口交。

阿宏食髓知味，數日後故技重施，三度趁著小詩看電視的機會伸出狼爪，把她帶至2樓房間，明知老婆就在隔壁房間，阿宏仍大膽強行脫掉小詩褲子，強制性交得逞。

小詩心靈受創，人生變色，覺得噁心，向學校同學傾訴，經同學告知老師，全案爆發，學校依規定通報，檢警介入調查。

阿宏原本否認犯罪，還反控小詩曾和哥哥一起看A片，哥哥模仿劇情拿異物插入小詩下體，他不是畜生，沒有性侵她。但案子到了高院，阿宏研判無法脫身，趕緊和小詩家長和解，承認犯行。

高院表示，阿宏明知小詩年紀尚幼，對於性自主能力未臻成熟，竟為滿足一己性慾，對其伸出狼爪，妨礙小詩身心健全發展，主觀惡性非輕；惟審酌阿宏無前科，承認犯行，已與小詩父母達成和解，同時考量他目前無業、與妻同住、經濟狀況不佳等生活狀況，日前判其強制猥褻罪3年刑，妨害性自主罪7年6月。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法