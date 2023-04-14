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    首頁　>　社會

    屏東惡狼強盜性侵 法院不甩精神抗辯判20年定讞

    羅男一個月內持刀搶劫兩名女子並性侵其中1人，最高法院維持歷審見解，依攜帶兇器強盜罪、強盜強制性交共兩罪，判刑20年定讞。（資料照）

    羅男一個月內持刀搶劫兩名女子並性侵其中1人，最高法院維持歷審見解，依攜帶兇器強盜罪、強盜強制性交共兩罪，判刑20年定讞。（資料照）

    2023/04/14 11:17

    〔記者溫于德／台北報導〕屏東31歲羅男一個月內持刀搶劫2名女子並性侵其中1人，到案後還企圖以精神抗辯請求減刑。最高法院為持歷審見解，認定羅男犯案時行為能力正常，並審酌被性侵的女子因為他逞獸慾，留下一生難以抹滅的陰影，依攜帶兇器強盜罪、強盜強制性交共兩罪，重判20年徒刑定讞。

    去年1月18日晚間10時許，羅男騎機車並攜帶水果刀，行經屏東縣潮州鎮潮昇國小附近，見女子阿美（化名）落單行走，先以左手勒住其脖子、肩膀，右手再持刀抵住脖子，強押至路邊蹲下勒索1000元離去。

    隔月6日晚間9時許，羅男再度犯案，他見阿雪（化名）獨自坐在商店櫥窗外階梯上，持水果刀架住其頭部控制行動到空地，他再洗劫現金600元，並命阿雪口交，甚至掀開衣服性侵得逞，過程中，因阿雪想逃跑，一度被痛毆並砍傷。

    小雪被害後打電話向母親求救。案經檢警調閱兩案現場監視器，循線破案，由屏東地檢署依強盜等罪起訴羅男。

    法院審理時，羅男坦承犯罪，但請法院考量他已將1000元還給阿美，依刑法59條「情堪憫恕」規定減刑，他還主張精神抗辯，依刑法19條第1項規定，即「行為時因精神障礙或其他心智缺陷而不能辨識行為能力」，酌減判刑。

    一審屏東地院經囑託醫院進行精神鑑定後，認定羅男行為時並未因精神障礙或心智缺陷，而不能辨識行為能力，況且，他正值壯年具有工作經驗及能力，卻選擇傷害他人，拒絕減刑。

    一審並審酌，羅男害兩女在極度恐懼下受害，且阿雪當時年紀很輕，正處人生黃金時期，因為他逞獸慾，而留下一生難以抹滅的陰影，依法重判。二審高雄高分院認為一審判決沒有問題，駁回羅男上訴；最高法院維持歷審見解，全案定讞。

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