惡狼「偷住」出租房屋！女房客遭強盜、逼一起洗澡再性侵

楊姓男子潛進出租房屋偷住，見一女性房客獨自上樓，亮刀威脅毆打強盜4400元後，逼迫洗「鴛鴦浴」再性侵。（情境照）

2022/12/07 11:07

〔記者張文川／台北報導〕台中市楊姓男子去年2月潛進一戶出租房屋偷住，見一女性房客獨自上樓，亮刀威脅將她架住脖子拖入房間內，毆打強盜4400元後逼迫洗「鴛鴦浴」再性侵，控制行動長達3小時；楊男到案否認犯行，宣稱是性交易，歷審法官都不採信辯詞，認為他惡行令人髮指，依強盜強制性交罪判刑12年定讞。

判決指出，楊男去年1月發現中市一戶出租公寓有一名女房客經常不在家，他遂「鳩佔鵲巢」多次潛入居住。

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隔月19日傍晚6時許，他見同戶另一名女房客獨自行走於樓梯，竟起色心將她強行挾持到房間內，威脅「我身上有刀，不要說話」，並毆打臉部導致流鼻血。

楊男控制被害人行動後，先強盜現金4400元，再命令她脫衣服洗澡，1分鐘之後楊也進浴室內同洗，再予性侵。

被害女子為求自保，故作鎮定陪楊男聊天，安定楊的情緒，楊男卸下心防還2400元給她，讓她離開。

被害人擔心楊未搬離，不敢報警，又擔心被傳染性病，到醫院檢查，醫院發現追問後通報警方，警方翌日清晨赴作案房間逮捕楊男。

楊男否認犯行，辯稱是性交易，一審台中地院認定犯行嚴重，嚴重危害社會治安，事後為恐事跡敗露而恫嚇，惡行令人髮指，犯後還捏造性交易辯詞，蓄意毀人名節圖卸刑責，依強盜強制性交罪判刑12年，另依恐嚇危害安全罪判刑5月可易科罰金。

楊男上訴，台中高分院二審、最高法院三審，都維持一審見解與量刑，駁回上訴確定。

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