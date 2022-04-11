瓢蟲戰隊性侵搶外籍賣春女 重判16年

主嫌沈男經營應召站所得而購買的寶馬轎車，被檢方變價拍賣。（檢方提供）

2022/04/11 05:30

扮男客釣出 施暴拍裸照誣偷錢

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕太惡質！男子沈秉威（另案審理）組成「瓢蟲戰隊」強盜集團，鎖定外籍賣春女子，成員佯裝男客釣出女子，即拳打腳踢強盜現金得手後，強拍裸照或暴力性侵，最後再報警誣指賣春女偷錢，被害女子包括中國、泰國、越南與印尼等國籍，新竹地院認為此集團對社會治安危害甚鉅，依強盜強制性交罪，重判四名成員十六年至五年二月不等徒刑。

判決書指出，沈秉威組成「瓢蟲戰隊」強盜集團，假借性交易趁機強盜外籍賣春女，由沈男蒐集賣淫資訊與地點，選定對象與策劃、指示強盜手法與犯後說詞，並開車等待觀望與接應，黃人傑則負責開車載成員黃人泰、楊承丰、任品勝到場開房。

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去年五月五日，沈秉威約出泰女阿玲（化名）性交易，並由黃人泰開房間，阿玲到場後黃男先摔壞其手機，然後掐住她脖子甩耳光繼而拳打腳踢，然後將阿玲壓在地上，再與沈秉威視訊，在沈指示下，搜刮阿玲身上現金六萬元。黃接著強拍裸照傳給沈，再逼阿玲口交後報警，聲稱阿玲性交易時偷他的錢，黃在派出所做筆錄後即乘隙離開。

隔天沈秉威約出越女小黎（化名），楊承丰開房間後，掐住小黎脖子，將她壓制在床上，摔壞她的手機，並用膝蓋踢擊，強取現金一萬五千元後，報警並向到場警員謊稱小黎偷他的錢。

去年五月十三日，沈秉威約出印尼籍女子安娜（化名），黃人泰痛毆安娜並打斷她的鼻梁，除強盜現金一萬八千四百元，還報警聲稱安娜偷錢。

隔天沈秉威約出中配小美（化名）性交易，楊承丰開房後，勒住小美脖子一陣毒打，小美腦震盪全身是傷，才說出現金藏放位置，遭楊男強盜三萬八千元。

去年六月沈秉威指示任品勝約出泰籍應召女子依依（化名），任男將她推倒在床，抓扯頭髮逼她拿錢出來。依依交出化妝包內一萬多元現金，任品勝狠甩耳光命她手比「YA」手勢，強行拍裸照，事後報警誣指依依是防疫破口，警方根據依依控詞，當場要求檢查任男的手機，果然發現裸照，「瓢蟲戰隊」強盜強姦的惡行才曝光。

新竹地院依強盜強制性交罪，判兄弟檔黃人泰十六年、黃人傑十五年、楊承丰八年六月、任品勝五年二月。

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