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    誘國三女生摩鐵嘿咻 還問是否處女、咪咪多大判入監

    林姓男子誘女學生到摩鐵嘿咻，還問是否處女、咪咪多大，法官判半年，不得易科罰金。（資料照）

    林姓男子誘女學生到摩鐵嘿咻，還問是否處女、咪咪多大，法官判半年，不得易科罰金。（資料照）

    2023/04/14 23:42

    〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子涉嫌約就讀國三的女學生到摩鐵，嘿咻前還詢問是不是處女、咪咪多大、第一次做愛幾歲等，卻自認被設局，否認犯行，高等法院高雄高分院不採信，依妨害性自主罪判刑半年，不得易科罰金。

    判決書指出，2021年5月間，自稱大學畢業林男網路交友認識國三女學生，同月12日3點多，開車到高雄市一處國小大門碰面，載往汽車旅館開房間辦事。

    後因女學生離家未歸，警方接獲報案找到她，在姑姑追問下案情才曝光。案經婦幼警察隊報請高雄地檢署偵查起訴。

    林男被高雄地院依妨害性自主罪，判處有期徒刑6月，他不服上訴指稱，女方剛見面就跟他說對不起，有3、4個人教她怎麼計畫，自認被設局，否認犯行。

    高雄高分院調查，2人約會前，林男曾積極詢問被害人：「那妳有經驗了哦。」、「第一次幾歲呢？」、「有私密照嗎？」、「不是處女了嗎？」、「咪咪大嗎？敏感嗎？胸圍大嗎？」等語。

    此外，林男案發後還繼續聯絡、閒聊，「妳在做什麼？在家嗎？怕妳太累」、「有想我沒？」、「下次什麼時候，可以去找妳呢？」，辯稱被設計之說顯不可採信，維持原審判決，可上訴。

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