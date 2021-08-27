花防部役男床戰12歲少女 軍方禁足移送法辦

花防部簡姓役男與少女發生性關係，女方家屬怒告性侵。（資料照）

2021/08/27 11:20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕即將在8月底結訓的陸軍花東防衛指揮部新訓中心簡姓役男，7月休假時與在交友軟體認識的「國中女友」出遊，並發生性關係，由於小女友才12歲，女方家屬得知並驗傷後怒告性侵，簡男雖辯稱是合意性交，但因涉犯刑法準強制性交罪，已由檢警介入調查。花防部今表示，訓員違法，將配合司法移送偵辦。

花防部表示，接獲通知，所轄步兵營常備兵役軍事訓練簡姓訓員，於7月休假期間，涉嫌違反準強制性交罪，花防部即編組實施專案調查，並依「刑懲併行」移送法辦，後續將全力配合檢警調查，也引為案例，加強軍事訓練役訓員的法紀教育。

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5月11日入伍的20歲簡姓役男，是台東人，在花防部接受為期4個月的軍事訓練，因透過交友軟體，結交1名12歲女網友，並利用7月休假相約至壽豐鄉出遊，還發生性關係，女方家屬事後得知，氣憤難耐，趕緊帶女兒至醫院驗傷，怒告簡男性侵。

由於受害國中生才12歲，家屬堅持提告，目前檢警、社會處均介入調查，簡男坦承不諱，並辯稱是合意性交，但與未成年人發生性行為，已觸犯對未滿14歲少女性交罪嫌，簡男7月底被警方傳喚製作筆錄，過程卻未回報軍方，目前已被禁足，配合司法調查。

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