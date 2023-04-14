淫乩童性侵2女判12年 剛出獄又染指2女……法官怒判18年

高姓男子聲稱可通靈，14年前對2女學生性侵，被判刑12年，去年出獄又對兩名女子伸出魔爪，彰化地院一審依妨害性自主等7罪，判處18年有期徒刑。示意圖，非當事人。（資料照）

2023/04/14 05:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕真可惡！彰化一名體重破百的高姓男子，平日在廟裡當乩童，卻聲稱可神靈附體、清除亡靈，於14年前軟禁性侵2名16歲高中生，事後被依照妨害性自主罪判處12年定讞，高男去年服刑完畢出獄，竟又對一名11歲女童及一名中度心智障礙女子伸出魔爪，不從就以殺死全家要脅，其惡行再遭拘捕，彰化地院法官不再縱容，依妨害性自主、兒少法等罪嫌重判18年。

據了解，高男（40歲）皮膚黝黑，體重破百公斤，2009年間，透過網路聊天室攀搭16歲及17歲高中女學生，並假冒女學生的前男友亡靈附身要求生小孩，或是黑道大哥亡魂附身要求發生關係，不從就會死全家等理由性侵兩人得逞，高男惡行隨即被逮，遭法官判12年，2021年高男服刑完畢，結果故態復萌，淫魔惡行再度被逮。

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判決書指出，2022年10月，高男透過IG帳號結識一名成年但有中度身心障礙女子，他得知女子有心智障礙及感情問題，以其男友被下符咒，並佯稱可通靈男友、濟公跟阿公等理由將女子騙至住處，並強摸強吻女子胸部、下體，進而強制性交得逞。

判決書也指出，2022年10月，高男透過臉書社群主動聯絡一名11歲女童，佯稱贈送手機為由，誘使女童告知家中住址，再向女童恫嚇，要求以視訊方式脫光衣服拍裸照，或是脫光自慰給他看，不從就威脅將影像散布學校、家人，甚至揚言開車撞死女童家人等，女童因此心生恐懼，多次脫光衣服供高男觀覽，但高男欲求不滿，要求女童看其自慰，女童不從報警，揭穿惡行。

彰化地院審理，法官認為，高男為滿足一己私慾，漠視他人性自主決定權，亦殘害兒童幼小心靈，手段亦相對惡劣，惡性實屬重大，依違反乘機性交罪（3罪）、脅迫使兒童製造猥褻行為之性影像罪等7罪，合併判處18年有期徒刑。全案可上訴。

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