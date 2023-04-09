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    久未聯繫國中同學告白竟變性侵 她鼓起勇氣報警揭獸行

    女網友控訴遭到多年不見國中同學性侵，事發後到醫院驗傷並報案。（擷取自臉書爆料公社）

    女網友控訴遭到多年不見國中同學性侵，事發後到醫院驗傷並報案。（擷取自臉書爆料公社）

    2023/04/09 10:35

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名已成年女網友在臉書「爆料公社」發文控訴，被久未聯繫的國中同學性侵，導致身心疾病加劇，轉診到精神科醫院，8日一度想輕生被及時攔阻，她發文求助「我到底該怎麼做？有沒有人可以救救我...謝謝社會局的人打電話過來陪伴，不然我不想要這種骯髒的身體了」。不少網友心疼留言安慰，桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，已受理此案，將持續提供關懷及心理諮商，後續法律、開庭等過程都會陪伴；涉案嫌犯已由警方偵辦中。

    女網友控訴，7日凌晨她遭國中同學下藥性侵，當年對方就讀體育班、她是普通班，對方曾常以長相霸凌、嘲笑她，幾天前對方突然聯繫，聲稱從國中就喜歡她，雙方約見面，前2次都無異狀，直到第3次約在對方家樓下，原本聊完天後就打算離開，她卻被強拉上樓，對方先是要她抽自己捲的煙，她抽了以後，一問才知是大麻，之後就遭「霸王硬上弓」，對方是「練跆拳道的」，她一直哭著說不要，對方不僅不理會，還掐住她的脖子。

    女網友說，她離開後隨即報案，並到醫院驗傷，原本就因重度憂鬱症、創傷壓力症候群在身心診所就醫，案發後狀況加劇，轉診到精神科醫院，8日一度想輕生被攔阻，她透過臉書發文求助，遭遇讓網友心疼安慰「你沒錯！錯的是他」、「不要放棄自己」。

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