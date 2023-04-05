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    15歲男6度性侵女同學 害她自責「不乾淨」

    涉性侵A男及其父母被判應連帶賠償84萬多元確定。示意圖。（資料照）

    涉性侵A男及其父母被判應連帶賠償84萬多元確定。示意圖。（資料照）

    2023/04/05 00:45

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市15歲少年A男被同校女同學指控，涉嫌台北捷運站內廁所、學校無障礙廁所等處6度性侵她，女同學應訊無助地說，「他每次都硬要」，還自責「覺得自己不乾淨」、「是破碎娃娃」。A男被移送少年法庭僅被裁定交付保護管束；民事部分，高等法院認定A男性侵少女影響身心發展情節重大，判A男、父母應連帶賠償84萬多元確定。

    被害少女指控，2020年5月到7月間兩人是男女朋友，都只有15歲，A男分別在學校無障礙廁所、捷運廁所及某店家廁所內、撞球館廁所6度性侵她得逞。

    少女說，遭A男性侵後身心受創，時常自責「覺得自己不乾淨」、「是破碎娃娃」，她遭A男壓制手腳性侵，導致從此害怕他人碰觸手腳，甚至夏天炎熱仍穿著外套包裹身體，後來醫院精神科診斷出「創傷後壓力反應」，她因此轉學。

    少女指出，第一次在學校無障礙廁所遭A男性侵時，她一直反抗，說不要，用力推、抗拒都沒用。事後A男一直傳LINE給她，說要「發生關係」，她都未答應，之所以還跟他在一起，原以為他是很重感情的人，卻只想找她「發洩」，後來每次都強迫拉她進廁所「硬要」得逞。A男涉強制性交罪犯行，只被台北地院少年法庭裁定交付保護管束確定。少女在父親陪同下提告，要求A男和父母連帶賠償精神慰撫金120萬元、醫療費等4萬多元，共124萬多元。

    A男和父母指稱，少女和A男是合意發生性關係後分手，分手後少女行為正常，也和A男一同出遊用餐，天天上課，無所謂「創傷後壓力反應」，她雖曾就醫，但與A男發生性行為一事無關。

    台北地院判決，A男和父母應連帶賠償少女精神慰撫金30萬元、醫療等費用4萬多元共34萬多元。少女和家人不服提起上訴。

    高等法院審酌少女在警訊、一、二審指稱遭A男性侵說詞均一致，也將遭性侵害告知3名好友，且事後罹患創傷壓力症候群，並有情緒不穩等情形，她遭性侵事證明確，影響其身心發展情節重大，不應以未立即報案而推論是合意性交，考量A男目前大一，工讀中，父親是政府公務員等情形，認定精神慰撫金應提高為80萬元為適當，醫療等費用仍是4萬多元，判A男和父母應連帶賠償84萬3145元確定。

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