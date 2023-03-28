為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    瞎扯嬰靈纏身 神棍百萬「行動算命車」上性侵多女判關22年

    57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，並在車上性侵女子。（資料照）

    57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，並在車上性侵女子。（資料照）

    2023/03/28 17:38

    〔記者王定傳／新北報導〕57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，從2015年起以「被嬰靈跟著」、「體內卡陰」、「身後有很多『魔神仔』」等荒謬理由，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵，有4名女大生或高中生受害，次數多達169次，直到2020年間他「作法」時中風才停手，新北地院審理後依妨害性自主罪，判處洪男22年徒刑。

    檢方調查，洪男第一次犯案時間約在2015年間，他對一名女大生謊稱因為她遭嬰靈纏身、身體不好，以宗教治療為名，用毛筆沾紅墨水在她的胸部、腹部、下體畫圓、寫字；沒多久他變本加厲，再度謊稱：「你除了被嬰靈跟著外，還會得子宮頸癌，要用手指沾硃砂插入下體才能產生療效」，伸出狼爪性侵得逞。

    2016年至2017年間，洪男還向一名女專科生謊稱她身後跟很多「魔神仔」、定期作法可預防乳癌，在被害者住處拿毛筆沾紅墨水在她的胸部等處畫圓圈、寫字、念咒，甚至以手指沾紅墨水侵入下體。

    2016至2020年間，洪男又對一名女大生謊稱：「妳體內卡陰，若不接受治療會有子宮肌瘤、未來沒有好姻緣、將死於非命、家中祖先不得安寧，且接受治療會延長壽」，在算命車上伸出狼爪性侵得逞。

    檢警調查，有一名女高中生也遭洪男欺騙，以為自己不接受宗教治療「會罹患子宮頸癌及乳癌、19歲就死掉」，在洪男的算命車上慘遭性侵、猥褻156次，地點遍及新北、桃園的停車場或路邊停車格。

    洪男否認犯行，被害者們氣憤表示：「把他關到死」、「希望能重判不要再讓他出來性侵其他女生」；合議庭亦斥責洪男以怪力亂神之語，使被害者心生畏懼，任洪男假借宗教治療之名行性侵之實，犯罪情節重大、所生危害甚鉅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「不做愛就被外星人吃掉」假神棍洗腦拐到9妻子
    2023/02/09 14:57

    「不做愛就被外星人吃掉」假神棍洗腦拐到9妻子
    神棍誆為女子「開筋骨」解厄 朱砂筆點全身騙色性侵
    2023/02/02 11:40

    神棍誆為女子「開筋骨」解厄 朱砂筆點全身騙色性侵

    LG 冷氣手機遠端操控 超便利
    唬「背後有嬰靈要雙修」 ／神棍性侵酒女 判3年半
    2022/12/27 05:30

    唬「背後有嬰靈要雙修」 ／神棍性侵酒女 判3年半
    失戀女控「鬼半仙」騙雙修驅鬼除晦 提告索賠卻敗訴
    2022/09/16 11:04

    失戀女控「鬼半仙」騙雙修驅鬼除晦 提告索賠卻敗訴

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    男瞎掰「陰道內畫符」除嬰靈 硬上老婆女同事得逞
    2022/06/30 11:01

    男瞎掰「陰道內畫符」除嬰靈 硬上老婆女同事得逞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播