瞎扯嬰靈纏身 神棍百萬「行動算命車」上性侵多女判關22年

57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，並在車上性侵女子。（資料照）

2023/03/28 17:38

〔記者王定傳／新北報導〕57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，從2015年起以「被嬰靈跟著」、「體內卡陰」、「身後有很多『魔神仔』」等荒謬理由，在算命車上等處「作法」，實則伸狼爪猥褻或性侵，有4名女大生或高中生受害，次數多達169次，直到2020年間他「作法」時中風才停手，新北地院審理後依妨害性自主罪，判處洪男22年徒刑。

檢方調查，洪男第一次犯案時間約在2015年間，他對一名女大生謊稱因為她遭嬰靈纏身、身體不好，以宗教治療為名，用毛筆沾紅墨水在她的胸部、腹部、下體畫圓、寫字；沒多久他變本加厲，再度謊稱：「你除了被嬰靈跟著外，還會得子宮頸癌，要用手指沾硃砂插入下體才能產生療效」，伸出狼爪性侵得逞。

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2016年至2017年間，洪男還向一名女專科生謊稱她身後跟很多「魔神仔」、定期作法可預防乳癌，在被害者住處拿毛筆沾紅墨水在她的胸部等處畫圓圈、寫字、念咒，甚至以手指沾紅墨水侵入下體。

2016至2020年間，洪男又對一名女大生謊稱：「妳體內卡陰，若不接受治療會有子宮肌瘤、未來沒有好姻緣、將死於非命、家中祖先不得安寧，且接受治療會延長壽」，在算命車上伸出狼爪性侵得逞。

檢警調查，有一名女高中生也遭洪男欺騙，以為自己不接受宗教治療「會罹患子宮頸癌及乳癌、19歲就死掉」，在洪男的算命車上慘遭性侵、猥褻156次，地點遍及新北、桃園的停車場或路邊停車格。

洪男否認犯行，被害者們氣憤表示：「把他關到死」、「希望能重判不要再讓他出來性侵其他女生」；合議庭亦斥責洪男以怪力亂神之語，使被害者心生畏懼，任洪男假借宗教治療之名行性侵之實，犯罪情節重大、所生危害甚鉅。

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