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    唬「背後有嬰靈要雙修」 ／神棍性侵酒女 判3年半

    新北地院依強制性交罪，判吳男三年六月徒刑。（資料照）

    新北地院依強制性交罪，判吳男三年六月徒刑。（資料照）

    2022/12/27 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子自稱是乩童，他對一名酒店小姐誆稱「妳背後有嬰靈」，要跟他去旅館透過雙修作法，才能獲得嬰靈原諒，藉此把被害人拐往旅館性侵，新北地院依強制性交罪，判吳男三年六月徒刑。

    檢警調查，去年一月，吳男在台北市中山區某酒店結識被害的酒店小姐，他見女方對鬼神之事存敬畏之心，一開口就質問說「是不是有墮胎過？」，並誆稱：「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」。

    檢方調查，去年一月卅日，吳男在台北市某KTV內對被害人說：「要超渡嬰靈，需要去旅館透過雙修作法」，把她拐往新北市某旅館後，假借作法名義性侵得逞。

    被害人事後經男友追問說出此事，吳男則否認以乩童、處理嬰靈名義性侵，辯稱是兩人有進行性交易。合議庭認為，被害人前後證述相符，並無不合常理之處，且兩人無仇隙，沒有誣陷動機，加上雙方LINE對話紀錄中，吳男案發後仍傳訊給女方：「我們會見面應該也是緣份」、「可憐的孩子」、「開住宿妳願意嗎」等，顯示他準備以相同話術再拐對方發生性行為，且吳男事後與被害者簽立和解書承諾賠償廿萬元。

    合議庭認為，吳男利用被害人曾有墮胎過往，佯稱與其發生性關係才可渡化嬰靈，性侵得逞，手段卑劣，事後未見悔改，因此判刑，可上訴。

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