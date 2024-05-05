為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

扯！加油員盜刷載具偷雲端發票 加油站嚴懲是「帶去土地公廟發誓」

小港分局調查加油員竊取雲端發票案。（記者洪臣宏攝）

小港分局調查加油員竊取雲端發票案。（記者洪臣宏攝）

2024/05/05 18:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區一家中油加盟店發生離譜案件，張姓加油員將給劉姓女消費者的發票用自己的載具盜刷，劉女發現不對勁追根究柢才曝光，加油站卻要她不要提告，表示已給張帶去「土地公廟拜拜發誓」嚴厲處罰，質疑加油站想息事寧人。

劉女今天在社群「Dcard」PO出全案過程，小港分局立即連絡她報案，並通知28歲張姓加油員到案說明，查知他偷取發票為自己對獎用途，警方訊後依涉嫌侵占罪函送。

劉女PO文表示，3月22日到高雄小港區一間中油加油站加油，當天是一名男姓加油員幫忙服務，自己使用發票載具，但直到3月26日雲端發票都沒有入帳，只收到會員點數，打電話到加油站詢問。

站方一開始說是加油員沒刷到載具，被反問沒刷到載具也應該會有紙本發票，站方改口說是不小心刷到別人的載具，劉女質疑載具條碼及會員卡號都在同一張卡片上，為什麼會刷到別人的？站方自此坦承是加油員盜刷載具偷走客人的雲端發票。

劉女事後多次接到站方人員來電，表示該加油員想考國營事業，希望民眾不要追究、提告，並稱加油員已自請離職，還說已經帶他去「土地公廟拜拜發誓」予以嚴懲。劉女最後收到補開的發票，但覺得過程很離譜，才會發文示警。

據警方了解，張男從去年12月起開始盜刷載具偷發票，直到被害人查詢才停止，其公司調查後於4月15日將其解職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄太狂了！JESSICA、ZICO開唱倒數 搶票結果曝光
2024/05/04 16:43

高雄太狂了！JESSICA、ZICO開唱倒數 搶票結果曝光
無懼風災回國顧嬤！混血兒馬柏璇獲高雄孝親楷模
2024/05/04 23:44

無懼風災回國顧嬤！混血兒馬柏璇獲高雄孝親楷模

約3分鐘價值翻漲 新左營買近台積電計畫
《高雄》台鐵高雄站「38度線」完拆 年底廣場成圓
2024/05/05 05:30

《高雄》台鐵高雄站「38度線」完拆 年底廣場成圓
滅火器不敵「泰拳」？高雄移工宿舍同鄉衝突 互告傷害
2024/05/04 13:40

滅火器不敵「泰拳」？高雄移工宿舍同鄉衝突 互告傷害

許富凱秀浪漫 送媽CITIZEN賞櫻錶心意
當令高雄青梅入菜 料理大師「梅漬冷麵」驚豔
2024/05/04 18:45

當令高雄青梅入菜 料理大師「梅漬冷麵」驚豔
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播