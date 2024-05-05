扯！加油員盜刷載具偷雲端發票 加油站嚴懲是「帶去土地公廟發誓」

小港分局調查加油員竊取雲端發票案。（記者洪臣宏攝）

2024/05/05 18:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區一家中油加盟店發生離譜案件，張姓加油員將給劉姓女消費者的發票用自己的載具盜刷，劉女發現不對勁追根究柢才曝光，加油站卻要她不要提告，表示已給張帶去「土地公廟拜拜發誓」嚴厲處罰，質疑加油站想息事寧人。

劉女今天在社群「Dcard」PO出全案過程，小港分局立即連絡她報案，並通知28歲張姓加油員到案說明，查知他偷取發票為自己對獎用途，警方訊後依涉嫌侵占罪函送。

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劉女PO文表示，3月22日到高雄小港區一間中油加油站加油，當天是一名男姓加油員幫忙服務，自己使用發票載具，但直到3月26日雲端發票都沒有入帳，只收到會員點數，打電話到加油站詢問。

站方一開始說是加油員沒刷到載具，被反問沒刷到載具也應該會有紙本發票，站方改口說是不小心刷到別人的載具，劉女質疑載具條碼及會員卡號都在同一張卡片上，為什麼會刷到別人的？站方自此坦承是加油員盜刷載具偷走客人的雲端發票。

劉女事後多次接到站方人員來電，表示該加油員想考國營事業，希望民眾不要追究、提告，並稱加油員已自請離職，還說已經帶他去「土地公廟拜拜發誓」予以嚴懲。劉女最後收到補開的發票，但覺得過程很離譜，才會發文示警。

據警方了解，張男從去年12月起開始盜刷載具偷發票，直到被害人查詢才停止，其公司調查後於4月15日將其解職。

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