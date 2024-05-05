打官司也沒用！帥老闆遭瘋狂女客跟騷3年 崩潰再報警求助專業

台南一名植栽店男老闆近日在臉書po文指遭一名女客瘋狂騷擾多年並po出女方到其住家貼字條的影像。（圖取自周男臉書粉專）

2024/05/05 19:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名周姓男子經營1家植栽店，他說3年前1名女客人突然瘋狂追求、騷擾他，不僅頻點外送食物到他店裡與家裡或私訊騷擾，近日女方還跑到男方家門前站崗、貼字條約見面，周男崩潰地在臉書po文求助與提告並發表不自殺聲明。有網友形容這劇情宛如英國黑色喜劇《馴鹿寶貝》。

據了解，外型英俊的周男年近40歲、單身，開設植栽店賣蕨類為主，有不少女客上門光顧，1名30多歲女子是該店老顧客，3年前開始在周店直播中頻頻留言，周男指那是在直播中打電話進來干擾；另外，女方會以電話、寫信、粉專私訊等方式傳送各種騷擾訊息，甚至1天可以打上百通電話到店裡騷擾，要求跟周男見面。

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女客還經常點外送食物到周男店家、並要求外送員按門鈴，讓男方不得不開門取餐，周男不堪其擾、在門口貼出字條告知外送員說他未點餐，拜託請勿按門鈴。

周男反映，女方連續約長達3年的騷擾，受影響的不只他本人，員工與家人也都受到波及。周男1年多前曾為此報警，後來雙方的官司仍無法有效遏阻女方持續騷擾行為。而女方近日更變本加厲、到周男住家門口站崗、再貼字條表明想與男方見面談心、邀約在某處等候相見。

女方持續瘋狂騷擾的行為，讓周男決定不再忍受，除了報警，並在店家臉書粉專po出「我無法再承受下去了」的不自殺聲明，並附上女方在家門口站崗的監視器影像。周男直言，直播後的生活，不是你們想像的美好，幾年前的客人沒有私下交情與感情，演變成每天無止境的騷擾，他體會過別人無法想像的方式。

周男在粉專說，女方跑到他家門口、叫外送來按他家門鈴，在他家門口寫信、說要親自來送等威脅的字眼，他真的受夠了、不想再忍受了，無法一個人再承受這些、懇求專業人士的幫忙。周男的po文也引來許多網友留言及分享。

南市轄區的警方表示，已受理當事人提告跟蹤騷擾報案，目前尚未通知涉案女子到案說明。

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