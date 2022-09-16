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    失戀女控「鬼半仙」騙雙修驅鬼除晦 提告索賠卻敗訴

    失戀的小芳指控「鬼半仙」騙她雙修7次，藉此驅鬼除晦，但她提告索賠卻被法院判決敗訴。（情境照）

    失戀的小芳指控「鬼半仙」騙她雙修7次，藉此驅鬼除晦，但她提告索賠卻被法院判決敗訴。（情境照）

    2022/09/16 11:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子小芳（化名）於2018年失戀，向自稱「鬼半仙」的簡姓男子求助，她指控簡男宣稱她身上有「小鬼」，必須「雙修」（性交）、吞精液，才能除晦氣、除小鬼，否則晦氣、小鬼持續纏身，她在鬼神之說下，與簡男7次「雙修」，索賠150萬元，簡男承認與小芳發生關係，但否認假借鬼神之說，法官認為，鬼神是個人宗教信仰，無從認定簡男故意誆騙詐欺小芳，判決免賠償，可上訴。

    判決書指出，小芳指控，她於2018年與男友分手，經朋友介紹認識自稱「鬼半仙」的簡男，簡男傳訊息「離開現居地，進入中地域，找出鬼半仙，需見三內面，改性至開放，心理需改變，春風過玉門，找鬼帶男先」給小芳，宣稱小芳身上有小鬼與晦氣，與簡男「雙修」可以除晦氣。

    小芳指控說，她於2018年2至10月，與簡男「雙修」7次，並先後交給簡男25萬餘元，不過，小芳控告簡男性侵害，台中地檢署不起訴，小芳再提民事損害賠償，包括精神賠償與交付的25萬元，共索賠約150萬元。

    簡男不否認與小芳發生關係，但他宣稱僅2次，並非7次之多，是小芳願意為之，他沒有用鬼神之說脅迫，至於小芳給的錢，是購買手鍊、紫水晶、聚寶盆、佛牌護身符等，是否真有改運、聚財、避邪、消災解厄之效，乃是個人信仰，無法以科學驗證，他沒有詐欺之意。

    台中地院法官認為，從小芳與簡男的話紀錄查看，簡男並沒有傳送如果不「雙修」，小芳將有不利後果的訊息，且小芳還告訴簡男，「也蠻屌的，不過如果要叫我和別人做那件事的話，...我可以退出吧」、「感覺我們的課題很難以想像」，顯示小芳對「雙修」有疑慮，也顯示小芳不因鬼神之說，達到喪失性自主決定權的程度。

    法官強調，依小芳所提證據，尚難認兩人「雙修」，與鬼神的對話具有相當因果關係，且鬼神是個人宗教信仰，亦無從認定簡男誆騙詐欺小芳，據此判決簡男不用賠償，可上訴。

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