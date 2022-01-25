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    神棍謊稱「驅嬰靈改運」 侵犯3女遭重判12年

    神棍假藉作法性侵，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    神棍假藉作法性侵，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    2022/01/25 07:13

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東神棍阿昆（化名）自稱通靈，假藉嬰靈附身、挽回感情等理由，為被害人作法時涉嫌猥褻、性侵，共有3名女子受害，被高雄高分院依妨害性自主等罪，重判12年徒刑，可上訴。

    判決書指出，被告阿昆經李姓友人介紹，認識他的前女友小真後，謊稱她嬰靈附身，運勢不佳，可作法消災解厄改運，並於2019年3、4月間某天晚上，帶到屏東縣潮州鎮旅社作法，指示她脫光衣服，涉嫌手指碰觸私處。

    此外，阿昆另經周姓友人認識他的前女友即少女小茹後，獲悉她父親過世，趁機誆稱可幫她除去家中靈異現象，乃於2020年2月間，在屏東縣崁頂鄉等地做法，要她喝下符水，及作勢以手在她身上畫符，並要求脫光衣服躺在床上，涉嫌性侵得逞。

    後來，阿昆並利用小茹想與周復合的心態，作勢以手在紅線上畫符，多次與他發生性關係。

    同年7月29日晚上，阿昆轉而對鄰居少女小紅下手，謊稱她全家今年會有劫數，祖母今年會死亡等語，在某寺廟旁鐵皮屋頂乘涼休息區，藉口作法涉嫌強行指姦。

    阿昆應訊時坦承犯行，被屏東地院依妨害性自主等罪，判處有期徒刑12年，他不服上訴後，被高雄高分院駁回。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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