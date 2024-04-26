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首頁　>　社會

說話表情被模倣竟抓狂 南投男掐傷小堂姪下場曝

男子不滿堂姪一直模倣他的動作，竟對堂姪施暴，被南投地院判拘役40日，不得易科罰金。（記者陳鳳麗攝）

男子不滿堂姪一直模倣他的動作，竟對堂姪施暴，被南投地院判拘役40日，不得易科罰金。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/26 00:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕遇頑皮小孩不要動怒，否則可能吃上官司！南投縣1名年輕男子因12歲堂姪模倣他說話的表情及動作，制止無效抓狂用手掐其頸部，並將其身體提高，造成堂姪多處擦傷，憤而報警提告，南投地院以成年人故意對少年犯傷害罪名，判該男拘役40日，不得易科罰金，但可聲請易服勞動。

南投縣這名20多歲的男子，去年9月某日的晚間，在住家外與親人聊天，其堂哥的12歲兒子一直模倣他說話的表情、手勢，男子看了很不高興，要堂姪不要再模倣他，但堂姪不甩仍然繼續模倣，年輕氣盛的他，一怒之下用手掐住堂姪的脖子，並把堂姪的身體舉起，小男生被掐得哇哇叫，身體也不停扭動，造成右前胸、右頸、左頸擦傷。

12歲小堂姪氣沖沖到派出所報警，指堂叔施暴並堅持提告，男子經警方移送南投地檢署，檢方以傷害罪嫌起訴。

男子被起訴後，請堂哥堂嫂幫忙讓孩子撤告，堂嫂後來以兒子的法定代理人身分，要代為撤回告訴，惟因刑事訴訟法223條第1項明定代理人無法代本人撤回告訴，因此該案繼續審理。

因男子是成年人對少年施暴，傷害罪加重其刑，已不是最重本刑為5年徒刑以下的罪刑，與刑法第41條第1所定「得易科罰金」的要件不符，因此南投地院法官近日以成年人故意對少年犯傷害罪名，判處拘役40日，不得易科罰金，判刑確定後可聲請易服勞動，但仍須執行檢察官依法審酌是否同意。可上訴。

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